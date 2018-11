Evoluciona pero sigue grave la niña que cayó de un cuarto piso

La niña de 9 años oriunda de Reconquista que cayó del cuarto piso del hotel Castelar en Santa Fe, durante la madrugada del jueves pasado, logró comunicarse este martes con los médicos y con sus familiares, luego de que le retiraran el respirador artificial, mientras que su estado de salud continúa siendo grave, y sigue internada en la Terapia Intensiva del hospital de niños Orlando Alassia.



Jonatan Augsburguer, el joven padre (25 años) de la nena que cayó al vacío en circunstancias que todavía no se pudieron determinar, logró conversar por primera vez con su hija este martes, pero no habló de lo ocurrido durante la madrugada del jueves. "Ella despertó, que es lo más importante. Sigue sedada pero abre los ojitos y dice alguna que otra palabra", contó su padre. "Interactúa, por ahí se pierde o mezcla con el sueño, pero es conciente de dónde está y que sufrió heridas", dijo luego de visitarla y recibir más tarde un parte médico.



Cómo sigue



Según le informaron los médicos de la Terapia Intensiva, hasta este martes su evolución era favorable, pero su estado de salud todavía seguía siendo grave. Al mediodía le habían quitado el respirador artificial y antes, por la madrugada, había recobrado la conciencia. "Que le hayan quitado el respirador no quiere decir que no lo vaya a volver a necesitar, nos aclararon los médicos", contó su padre.



Durante las próximas horas, los médicos tenían previsto evaluar si le modificaban las drogas que le suministran para aliviar los dolores, ya que sufrió lesiones de consideración en sus extremidades inferiores (fracturas en ambos tobillos, el izquierdo más complicado) y en la cadera. Pero el primer paso era lograr que despierte, hecho que ocurrió este martes, y ahora querían realizarle estudios para evaluar si sufrió otro tipo de lesiones. "No está fuera de peligro, pero va mejorando", se esperanzó su padre.



Qué pasó



Cabe recordar que el jueves a la madrugada un hombre que trabaja como cuidador de vehículos en la zona de 25 de Mayo y Cortada Falucho alertó a la policía por el hallazgo de la menor que yacía en la vía pública, luego de que cayera del cuarto piso del hotel Castelar. Desde entonces se investiga el motivo de la caída, si participaron o no terceros, y no se descarta ninguna hipótesis.



Una de las hipótesis es que habría sufrido sonambulismo. "Pero a nosotros no nos consta, lo consulté con mi cuñada porque a veces va a dormir a su casa, y tampoco a ella", dijo Jonatan. "Más que moverse en la cama como todo chico, nunca supe que padezca sonambulismo", insistió.



La menor de 9 años había viajado a Santa Fe junto a un contingente educativo. Cursa 4° grado en la escuela Primaria N° 1.362 "Segumachaiquen", de Reconquista. La madrugada del jueves cayó al vacío por una abertura que da a la vía pública desde la habitación que ocupaba junto a otras compañeras, en el cuarto piso del Castelar. Desde entonces investigan qué pasó. "Se dijeron muchas cosas que se van a ir aclarando de a poco, vamos paso a paso", finalizó el padre de la menor. (El Litoral)