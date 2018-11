A los 90 años tuvo su soñada fiesta de 15

Adela Durán, una bisabuela de 90 años, tuvo 75 años después su anhelada fiesta de 15.Sus hijas fueron las promotoras de la idea y se empeñaron en organizar una celebración como si se tratara de una adolescente: vestido, zapatos, corona y hasta vals.Adelita contó que la fiesta fue sorpresa. "Iba a tener un cumpleaños como todos los anteriores, pero me trajeron vestido, me hicieron maquillaje con una peluca larga, que tanto deseaba tener, con corona y los implementos de una jovencita de 15 años. Fue un sueño", sostuvo.La mujer, cuya familia la integran además 12 hijos, 34 nietos y 28 bisnietos, destacó que hasta bailó el vals de 15 años con sus hijos y nietos."Uno por uno me sacaron a bailar. Fue algo soñado", insistió la docente jubilada.Las imágenes de los festejos fueron compartidas en las redes sociales por familiares de Adela, cuya historia se viralizó y cobró interés en todo el país.