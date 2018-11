Una joven presta su vestido de Recepción para otra egresada que lo necesite

Luján, tiene 20 años de edad, es oriunda de Concordia y en las últimas horas del pasado lunes, dio a conocer una iniciativa que causó gran repercusión y mereció innumerables elogios.La joven decidióy puedan tener "su noche como todas y puedan disfrutar" junto a sus compañeros, afirmó al presentar su idea solidaria., escribió Luján en Facebook cuando dio a conocer su iniciativa y la idea comenzó a difundirse en las redes sociales.

Muchos necesitan

"Ayudar a las demás"

Su noche especial

Sumarse a ayudar

Repuesta al gesto

La joven habló sobre el noble gesto que propuso este lunes y que ya cuenta con otras chicas que se sumaron. Además, Luján Méndez, contó a. "Pensar que ya se acercan estas fechas y muchos necesitan en este momento; y que muchos no quieren ir a la Recepción porque no tienen", explicó Luján y agregó que "por eso,", remarcó.La joven de Concordia recordó que "en mi promoción pasó que hubo chicas y chicos que no tenían para el traje o para el vestido y directamente, no fueron a la Recepción y no disfrutaron de esa noche especial. Por eso decidí hacer esto y me gustaría que muchas chicas se sumen (para ayudar a otras)", afirmó Luján a Elonce y agregó: "espero que las que pudieron disfrutar de su Recepción ayuden a las demás", remarcó acerca del gesto de solidaridad.Una mudanza que está próxima a concretar, contribuyó con Luján para que naciera la iniciativa solidaria con otras chicas que van a egresar de la escuela Secundaria. "Me voy a mudar, tenía el vestido guardado y otra cosa no voy a hacer con el vestido. Así que pensé que lo podía prestar y quizás lo regale también,. Espero que otras se puedan sumar a la iniciativa", afirmó la joven oriunda de Concordia."Muchos comparten la publicación yy se esperanzó en que "muchas chicas vean la publicación y se sumen a la idea para juntar más vestidos", afirmó la joven de 20 años.Se trata de una suma importante, la que se debe destinar a un vestido o a un traje. "Por ahí, los chicos se arreglan más fácil, con una camisa y una corbata, ya más o menos están", afirmó Luján y agregó queLa joven oriunda de Concordia, que presta su vestido de Recepción para otra chica que lo necesite, lanzó la iniciativa en la noche del lunes, cuando realizó la publicación en su perfil de Facebook y