Una aplicación permite cargar la tarjeta SUBE: Los celulares en los que funciona

El Ministerio de Transporte lanzó una aplicación, por ahora en fase beta, que permite acreditar cargas realizadas en la tarjeta SUBE a través de distintas plataformas online., se informó oficialmente.Es que si bien hoy,, para validarla, era necesario acercarse a una de las Terminales Automáticas instaladas en distintos puntos.Además de permitir acreditar una carga,El Ministerio de Transporte también informó que(un tipo de comunicación inalámbrica bastante habitual),(sea a través de datos móviles o de wifi).Por el momento, está disponiblecon sistema operativoPor el momento, los modelos habilitados para instalar la app son 21 de LG (Optimus G, Flex2, G2 mini, G3, G3 Beat, G4, G4 Beat, G4 Stylus, G5, G5SE, G6, G7, V20, NEXUS, H870AR, H850AR, H840AR, H791, 735AR, H815AR, D625, D855AR), 7 de Motorola (Moto G5 Plus, Moto G5S Plus, Moto X4, Moto X XT, Moto Z, Moto Z Play, Moto Z2 Play), 15 de Samsung (Galaxy S3, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy S8 PLUS, Galaxy S8+, Galaxy S9, Galaxy S9 SM, Galaxy J5, Galaxy NOTE 8, Galaxy NOTE 9, A8 -SM-A530F-, A6+ -SM-A605G-, J5 2016 -SM-J510M-), 12 de Sony (XPERIA, XPERIA L, XPERIA Z1, XPERIA Z2, XPERIA Z3, XPERIA Z5, XPERIA M2, XPERIA X, XPERIA XA, XPERIA XA1, XPERIA L1, XPERIA Premium), uno de Nokia (6.1), uno de Tinno (V3941) y tres de One Plus (3, 3T, 5).Quienes logren instalar la aplicación,(lo que equivale a registrar la SUBE). Para usarla, hay que(la ubicación exacta dependerá de cada modelo de teléfono). Cuando el celular la reconozca, el teléfono vibrará o emitirá alguna señal sonora.En total,, por más que no estén registradas (solo hace falta registrarse en la app o iniciar sesión con Mi Sube).

En el sitio del lanzamiento de la aplicación, Transporte explicó por quépara seguir mejorando la app.".En agosto, el, un aparto que se conecta a un celular, tableta o computadora y que sirve para consultar el saldo y recargar. En el lanzamiento, el dispositivo costaba $400 y hoy el aparato cuesta $880, y se puede pagar en hasta 12 cuotas. Fuente: (Infobae).-