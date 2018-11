En Rosario, casi 200 chicos fueron alejados de sus hogares

Sociedad Cinco niños fueron hallados encerrados y con signos de abandono

En lo que va del año, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la ciudad de Rosario, dispuso la separación de sus hogares de 192 niños a quienes consideró "en grave riesgo" para su salud física o mental. Durante 2018 se dictaron por mes, en promedio, 17 medidas de protección excepcional de urgencia. El año pasado fueron menos: 161, unas 13 por mes. Las principales causas de exclusión de los niños del hogar son abusos, violencia y abandono.El caso de cinco hermanitos que conmovió ayer a la opinión pública es apenas una de las 192 historias que llegaron este año hasta el teléfono de guardia (472-1163/67, interno 208) de la Dirección de Niñez. El domingo por la tarde, una vecina de los niños se comunicó con el 911 para advertir que los chicos estaban solos y lloraban.Según relató la vecina, los cinco nenes, de entre 2 y 6 años, habrían pasado gran parte del día solos, ya que al padre no lo veían desde la noche anterior.Al Hospital Vilela, los chicos llegaron acompañados por policías, a las 17 del domingo. La directora del centro de salud municipal, Viviana Esquivel, señaló que "clínicamente se encontraban bien, estables y sin lesiones". Los médicos sí notaron que tenían mucha hambre.Por eso decidieron dar aviso a la Dirección de Niñez. Los cuidadores del área provincial acompañaron a los nenes. Mientras tanto, entrevistaron al papá, quien estaba a cargo de ellos desde hacía tiempo porque la mamá había abandonado el hogar.Los operadores de Niñez observaron que los niños estaban en grave riesgo. "Los signos de falta de cuidado eran notorios", apuntaron.Con este diagnóstico, resolvieron dictar una medida de protección excepcional de urgencia, que consiste en separar a los chicos de sus cuidadores hasta tanto se despejen las situaciones de amenazas o de violación de derechos de los niños y adolescentes.La directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Claudia Aguilera, explicó que en la entrevista con los profesionales del área, los chicos manifestaron que no era la primera vez que permanecían mucho tiempo solos en la casa. Por eso, y al no encontrar familiares que pudieran recibirlos, ayer por la tarde, después de entrevistar por segunda vez al padre, se resolvió alojarlos en una institución.Aparentemente, los niños habían llegado a la vivienda de barrio Triángulo desde Pérez. En la casa de la zona oeste rosarina vivían con su papá y su pareja.Para Aguilera, casos como el de los cinco hermanitos "son habituales" en la Dirección de Niñez. En lo que va del año ya se superó en un 20 por ciento la cantidad de medidas excepcionales de urgencia tomadas por el organismo provincial.Durante 2017, en Rosario hubo 161 menores separados de sus familias por medidas de urgencia. En estos once meses, las medidas excepcionales ya fueron 192, un promedio de una, día por medio.En la mayoría de los casos se trata de niños donde está en claro riesgo su salud física o psíquica, víctimas de abuso, violencia o abandono.Para la funcionaria, el crecimiento "notable" de las situaciones que llegan hasta Niñez se relacionan con el recrudecimiento de la crisis económica y social. Sin embargo, este no es el único factor. "También hay más cuestiones que salen a la luz porque la gente ahora se anima a denunciarlas", indicó.En tal sentido, destacó el "compromiso de la ciudadanía" con el cuidado de los niños y la denuncia de episodios de vulneración de derechos. (La Capital)