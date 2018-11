Ex Miss Argentina, a prisión por atropellar y matar inspector de tránsito

En Misiones, la abogada y ex Miss Argentina Rocío Santa Cruz fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por conducir en estado de ebriedad y matar al agente municipal Ramón Cabrera. Santa Cruz, de 33 años, también fue inhabilitada para conducir vehículos durante diez años. La decisión del juez César Jiménez sorprendió porque se esperaba una pena excarcelable.El hecho ocurrió en la noche del 31 de mayo de 2016, cuando Santa Cruz salió del boliche Cristóbal a las 6 de la madrugada y, volviendo a su casa, atropelló a Cabrera.

Sin intención

Durante el juicio, la condenada jamás miró de frente al jurado ni a los familiares de la víctima, además de que escondió su cara con su cabello y se sentó casi de espaldas al estrado. En su única intervención que realizó, dijo: "Nunca tuve intención, fue un accidente, no otra cosa. Es una desgracia que le puede pasar a cualquiera, me pasó a mi. En el juicio pude exponer mi verdad", dijo la acusada en sus últimas palabras antes del fallo."Quisimos acercamos con el resarcimiento económico, no se pudo y llegamos a esta instancia", añadió y agradeció que en el proceso se haya respetado la Constitución.

Santa Cruz no se detuvo a asistir a Cabrera y se fue a su domicilio. Seis horas más tarde, la fueron a buscar y le hicieron un test de alcoholemia, que le dio 0,8 gramos de alcohol en sangre. Las pericias durante el juicio indicaron que al momento del accidente tenía 1,48 grados.