Proponen la creación del premio literario "Jorge Enrique Martí"

Desde la Cámara de Diputados de Entre Ríos, proponen la creación del Premio Provincial de Literatura "Jorge Enrique Martí", destinado a fomentar el desarrollo de la literatura entrerriana.



En los fundamentos del proyecto de ley presentado por el legislador radical José Artusi, se indica que "la elección del nombre procura rendir homenaje a uno de nuestros más grandes escritores, profundamente entrerriano, y no por eso menos universal".



Los requisitos básicos para la obtención del galardón serían residir legalmente en la provincia de Entre Ríos, ser mayor de edad y que las obras sean inéditas, pudiendo los autores ser éditos o inéditos.



El premio se entregará con una frecuencia anual y se elegirán tres ganadores (primer, segundo y tercer lugar), a quienes se entregaría una medalla, un diploma, un monto en dinero a determinar por la autoridad de aplicación y la edición y publicación por parte de la Editorial de Entre Ríos de las obras.



El jurado estará constituido por expertos literarios y del mundo editorial, quienes tendrán como tarea evaluar el trabajo de los participantes de manera justa e imparcial y comunicar sus decisiones en tiempo y forma.



La iniciativa obtuvo dictamen favorable en comisión.



En diálogo con El Entre Ríos, el diputado José Artusi indicó que intentará el tratamiento y aprobación sobre tablas en la última sesión del año, a realizarse el 4 de diciembre, para luego ser analizada por la Cámara de Senadores con la intención de convertirse en ley. Poeta, periodista e impulsor del turismo El proyecto del diputado Artusi recuerda que Jorge Enrique Martí nació en Rosario el 11 de septiembre de 1926 y murió en su querida ciudad de Colón el pasado día 14 de enero.



Cuando solo tenía 2 años sus padres se radicaron en Liebig, y a partir de allí la entrerrianía fue uno de sus rasgos identitarios.



Tras cursar estudios primarios se radicó en Concepción del Uruguay para estudiar en el Colegio del Uruguay, el "heredero" de Urquiza, el primer colegio laico del país; claustro histórico en el que tantos poetas y artistas encontraron en su juventud el cauce para dar sus primeros pasos. Interno de "La Frater", la Asociación Educacionista La Fraternidad, llegó luego a ser director de su internado. No por casualidad fue el "Chécale", entonado por sus compañeros fraternales, una de las emotivas maneras de despedirlo tras su partida de este mundo.



Luego de su egreso como bachiller en el histórico Colegio se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, donde realizó estudios de filosofía y letras, siendo discípulo de Ricardo Rojas, a quien dedicó su primer obra, "Panambí"; dedicatoria que el consagrado escritor agradeció con cálidas palabras de amigo y maestro que no esconden una apelación a continuar trabajando, "sin extraviarse como hombre ni como artista".



Tuvo Martí una extensa relación con la literatura y el periodismo, llegando a ser colaborador de las páginas literarias de La Nación y La Prensa de Buenos Aires, La Capital de Rosario, y El Diario y Diario Uno de Paraná.



Fundó y dirigió el periódico Tribuna y la revista del mismo nombre.



Dictó innumerables conferencias en escuelas, colegios y entidades culturales en muchas ciudades entrerrianas, en provincias hermanas y en la República Oriental del Uruguay.



Jorge Enrique Martí se desempeñó hasta su jubilación como Secretario de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos y asesor de su Rectorado.



Entre sus obras merece destacarse la mencionada Panambí, versos entrerrianos (1949), Al Colegio del Uruguay (1949), Fraternilia (1952), Antigua Luz (1954, Faja de Honor de la SADE), Entre ríos y canciones (1970, Premio de la Dirección de Cultura de Entre Ríos), Rapsodia entrerriana (1974, Premio Fray Mocho de poesía), Entrerriano por el canto (1976), Cantata en unión y libertad (2001), Poetas (2004), Retablo (2006), Cancionero colonense del siglo y medio, y Gurisada (2016).



Entre otras distinciones fue reconocido con el Premio Cimarrón del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos en 2005, con el Premio Camila Nievas ese mismo año, y el Premio Escenario de Oro otorgado por el Diario Uno de Paraná en 2006.



En 2009 esta Cámara aprobó una resolución manifestando su reconocimiento a la meritoria labor del poeta, a 60 años de la publicación de su primera obra literaria.



También fue periodista, y en más de una ocasión sufrió los embates de la censura.



En 2013 la Universidad de Concepción del Uruguay le otorgó el Doctorado Honoris Causa.



Amén de su extensa y rica trayectoria y legado en el campo de la literatura y el periodismo, Jorge Enrique Martí fue un ciudadano comprometido y solidario, que no vaciló en involucrarse en la actividad política. Desde muy joven y hasta sus últimos días revistó en las filas de la Unión Cívica Radical, partido en el que militó durante décadas ocupando diversos cargos partidarios pero sin ser jamás candidato a ninguna representación pública. Cuando le tocó ejercer la función pública como Secretario de Gobierno en la Municipalidad de Colón en la década del 70 lo hizo con la austeridad y decencia que corresponden a un indiscutido cultor de los valores republicanos y democráticos.



Cabe recordar también que fue uno de los primeros y más entusiastas impulsores del desarrollo turístico colonense, y de los procesos de integración con nuestros hermanos uruguayos, habiendo participado activamente en las gestiones que derivaron en la concreción del puente que une las ciudades de Colón y Paysandú.



Finalmente, el legislador destacó: "El Martí artista, el poeta, entendió que su arte y su poesía no podían quedar condicionadas ni ser confundidas con su compromiso partidario, y por ende no podrá encontrarse en su obra literaria referencias de ningún tipo a las lides políticas, a las que sin embargo no fue ajeno y en las que participó con convicción y coraje". (El Entre Ríos)