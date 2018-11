Desgarradora carta a Boca del padre que perdió a su hijo en primera final

Policiales Murieron en un choque cuatro hinchas de Boca que viajaban a ver la final

A horas de la Superfinal por la Libertadores, se viralizó una misiva escrita por el presidente de la Peña de Trelew al plantel xeneize. "Si no demuestran estar a la altura de las circunstancias, entonces nuestros chicos habrán ofrendado su vida en vano", consideró.A horas de la Superfinal por la Libertadores, trascendió una carta que escribió Carlos Silvestri, uno de los padres de los chicos que murieron hace dos semanas cuando viajaban a la Bombonera para ver el partido de ida.En la carta Carlos dice que "los 5 amigos, al igual que las decenas de miles de fanáticos y amantes de nuestros colores que realizan largos viajes para presenciar cada partido, eran conscientes de que le ofrecían su vida a Boca y no se arrepentían de hacerlo. Asi lo asumieron Ezequiel, Malcom, Sebastián y Franco que trágicamente perdieran las suyas en manos de la fatalidad", escribió.En otro pasaje pide que se honre su memoria: "Sólo espero que el próximo 24/11 recuerden que esto es BOCA, que entiendan que en Boca las finales no se 'disfrutan' como escuché decir a algún jugador. Se luchan, se deja hasta el último aliento y si el resultado es adverso, entonces que puedan abandonar el campo de juego con la frente en alta y con la genuina tranquilidad de haberlo entregado todo"."Si esto no sucede, si no demuestran estar a la altura de las circunstancias, entonces nuestros chicos habrán ofrendado su vida en vano. Ellos perdieron su vida por alentar. Justo sería que ustedes les tributen la 7ma Libertadores, a ellos, y a todo el mundo Xeneize", concluyó Carlos.