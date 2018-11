Renzo conoció el Monumental y verá el Superclásico: "Estoy re contento", dijo

Video: Cumplirá su sueño, el niño que vendía sus juguetes para ir al Monumental

A un día de la histórica final, Renzo descubrió que a veces los sueños se hacen realidad. Este chico de seis años, oriundo de Paraná, pisó el césped del Monumental. No sólo eso: el sábado estará en el partido que tanto deseó. Es que Renzo había armado una feria americana para vender sus juguetes con la idea de conseguir plata para el duelo definitorio de la Libertadores. Su historia recorrió el mundo. Y la Fundación River le terminó consiguiendo dos tickets para él y para su mamá Carolina.Y así fue. A un día de la finalísima, Renzo llegó a Buenos Aires y por la tarde pudo cumplir también el sueño de vivir la previa desde adentro del Monumental.Carolina, su mamá, contó al programa Buenas Noches, de, que "no hay palabras para describir esto, sin palabras. Es un sueño que no pensamos que iba a poder llevarse a cabo. Cuando Renzo empezó a vender sus juguetes le dije que íbamos a tener que seguir trabajando porque ir a este partido iba a ser muy difícil, las entradas estaban muy caras y realmente solo con un milagro podía llegar a ir".Finalmente "el momento llegó, esto es para él, es un premio a su actitud. Tuvimos un recibimiento impagable, no puedo describir cómo se han comportado, cómo nos han recibido en el estadio, con bocinazos, lo aplaudían, le tocaban la mano, le pedían autógrafos, lo felicitaban. Fue premiado por su actitud".Contó que "entró a la cancha, pudo tocar el césped, ver los arcos, estaba enloquecido con la altura de los arcos, no puede creer que Armani puede desplazarse de un lado para el otro. Se sentó en el banco de los suplentes. Lo cuidaron un montón, le regalaron camisetas. A esto lo puedo describir pero lo que está en el corazón es mucho más grande.Sobre la iniciativa del niño de vender sus juguetes, aseguró que "durante una semana los junto, los acondicionó, los limpió. El día anterior a la venta de entradas me pidió permiso y me dijo que iba a vender sus juguetes porque quería juntar dinero para comprarse la entrada. Con mi mamá y mis hermanos le hablamos, le explicamos, porque realmente jamás en la vida nos imaginamos de que esto iba a ser realidad. No queríamos que se ilusione, pero bueno lo dejamos que juntara para un próximo partido, que lo íbamos a acompañar. Él quiso vender sus juguetes porque sintió que era lo único que tenía a su alcance"."Primero los chicos de la Filial de Málaga en España, enseguida recaudaron dinero para que se compre una entrada para él y otra para mí, como así también el traslado, pero para ver el partido de River contra Gimnasia. Eso era a cambio de que él no vendiera más sus juguetes. Con esa entrada él ya era feliz. Ante tanta repercusión, River se comunicó con Málaga y les dijo que se queden tranquilos, que se iban a hacer cargo de que Renzo vea el Superclásico. Con ese dinero que habían recaudado le compraron un equipo de ropa completo para ver el partido", relató.Renzo, en tanto, manifestó que "estoy re contento, voy a ir a ver a River. La cancha es grande, enorme. River va a ganar 2 a 0".