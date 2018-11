Grooming:"Debemos preparar a los chicos para que tengan herramientas de defensa"

En el marco de la Semana por los Derechos del Niño se brindó una charla de concientización sobre Grooming (acoso virtual hacia menores) en la escuela Nº 37 "Manuel Belgrano" de la ciudad de Paraná.



"El grooming es una problemática que está latente y que afecta fundamentalmente a nuestros niños y adolescentes, no es un juego", afirmó en declaraciones a Elonce TV Silvina Calveyra, a cargo del Consejo Provincial contra la Trata de Personas de Entre Ríos.



En tal sentido, alertó que este tipo de acoso virtual "es una forma de captación para la trata de personas y ese riesgo no se mide. A nivel nacional, el 50 por ciento de las víctimas de trata de personas, hoy son captadas bajo esta modalidad, sobre las redes sociales, a través del engaño, las falsas promesas de trabajo, el enamoramiento, es un riesgo que está latente y es un peligro para nuestros jóvenes".



Sobre las charlas que se realizan en los establecimientos educativos, Calveyra indicó que "se trata de concientizar que detrás de la computadora no se sabe quién está, que los amigos son con quienes nos vemos a diario y que los riesgos pueden ser peligrosos".



Por su parte, el profesor de la escuela Belgrano, Pablo Álvarez Miorelli, entendió que desde el sistema educativo "se debe vincular el grooming como una problemática de violencia hacia los jóvenes, adolescentes y niños, ya que en los espacios virtuales se generan situaciones de alta vulnerabilidad hacia ellos".



"Desde mis clases de Lengua y Literatura, la problemática se abordó desde el lenguaje como posibilidad de comunicación y también de derecho y esto implica abordar nuevas formas, como son los espacios virtuales y redes sociales. Hoy todos los estudiantes tienen celulares y es una herramienta que debemos darle una cabida pedagógica en el aula, no tenerle miedo a las nuevas tecnologías, pero sí preparar a los estudiantes para que tengan las herramientas de defensa ante estos ataques virtuales". Elonce.com