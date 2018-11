El peluquero solidario que cobraba con cajas de leche para ayudar en su barrio

"Te corto el cabello a cambio de una caja de leche". Un joven peluquero de 18 años emprendió una iniciativa solidaria para ayudar a los que menos tienen y en pocas horas la ayuda de la gente no tardó en hacerse realidad, publicóLa historia tiene lugar en Mendoza, de donde es Exequiel Lucero. Allí decidió trabajar a cambio del alimento no perecedero y en su primer día de campaña juntó 18 cajas de leche.La campaña surgió al enterarse que su abuelo, que era profesor de folclore, era un hombre muy querido en el barrio debido a que siempre ayudaba a la comunidad, según contó. El pasado 4 de noviembre fue homenajeado y así se despertaron en el joven las ganas de colaborar con otros. Sorprendido por la repercusión de la campaña, Lucero agradeció la ayuda de todos. "Jamás imaginé que me pasaría esto. Los sueños se hacen realidad", escribió en su página de Facebook.En otra publicación recordó, además, a su abuelo: "Gracias Dios, gracias abuelo Plácido y gracias hermano Emmanuel por permitirme que a través de mi pasión ayude a quien más lo necesite. Ya comencé a dar turnos para el martes que viene, recuerden que todos los días martes cortaré el cabello femenino y masculino a cambio de una caja de leche. QUE DIOS TE BENDIGA!!!".