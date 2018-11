En 2019 "cambia la secundaria en todo el país"

Finocchiaro precisó que la nueva secundaria "será interdisciplinaria, de enseñanza por conceptos, con robótica y programación pero que también enseñe habilidades para la vida".



"Si miran una foto de las aulas de 1918 y otra del 2018 van a ver que cambian los peinados y la ropa pero sigue siendo la misma aula, la misma escuela después de 100 años", advirtió el ministro.



En ese sentido, Finocchiaro apuntó que "las políticas públicas educativas las debe definir el Estado" y explicó que antes de realizar los cambios se realizó una evaluación.

"La evaluación nos demostró que las sospechas estaban acertadas. La primaria no estaba tan mal, pero la secundaria estaba peor de lo que creíamos", dijo Finocchiaro luego de advertir que el sistema no se adapta al siglo XXI.



Por ello, bregó por construir un sistema de educación federal, basado en las "áreas de vacancia que hay región por región, provincia por provincia".

"En Coronel Pringles -por ejemplo- tenemos la escuela técnica con orientación en energías renovables y desde que lo hicimos subió la matrícula porque los chicos y las chicas saben que cuando terminan de estudiar pueden quedarse y trabajar ahí si quieren", añadió en alusión al Parque de Energías Renovables instalado en dicha localidad bonaerense.



Luego, sostuvo: "Hacen falta enfermeros pero me piden habilitar carreras de derecho".

Finocchiaro alertó además sobre la necesidad de acortar las carreras universitarias para que "un ingeniero se reciba en cuatro años" y de orientar la oferta de carreras teniendo en cuenta las necesidades del país y su desarrollo.



"En Vaca Muerta están contratando geólogos de afuera y les pagan fortunas, porque acá no hay" los suficientes, advirtió.

Durante el encuentro, los intendentes de distintas ciudades como San Luis, Corrientes y la localidad salteña de San Carlos, dieron cuenta de las realidades educativas de sus distritos.