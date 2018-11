La primera mujer que trabaja como "oficial albañil" en una obra de Procrear

La primera en la obra

Se construyen sobre calle General Espejo de la capital entrerriana, las 600 viviendas del desarrollo urbanístico del Procrear, que son financiadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.En ese marco, una particular historia, fue dada a conocer esta mañana por Elonce TV. Según se dio cuenta en el programay agregó que "gracias a mi experiencia, y a través del gremio, que se incorporen muchas mujeres más. La idea está buena, porque hay muchas madres que son el sostén de sus casas", remarcó.Yanina aclaró queLa mujer medio-oficial albañil contó, que comenzó a revocar el exterior de uno de los edificios. Después, comencé a operar la máquina proyectadora (en la que cargaba las bolsas de 30 kilos) y ahora, estoy en la limpieza interior de los departamentos, porque los quieren empezar a entregar", explicó Yanina y agregó que, dijo la joven albañil que se muestra muy predispuesta a seguir avanzando en los secretos del oficio.Yanina también se refirió a cómo se sintió cuando ingresó a trabajar y sus primeros días en la construcción. "Al principio, me dio un poco de vergüenza porque todos me miraban como sapo de otro pozo, porque es obvio, que una mujer en una obra, es muy difícil;Yanina pasó de trabajos como el cuidado de niños y empleada de casas de familia, a preparar los materiales para que la máquina mezcladora confeccione, lo que minutos después, es el revoque. "y agregó que "como soy mamá soltera, todo lo hago por mi hijo. Además, tengo mi casa y hay que avanzar con la obra, por eso, este trabajo también me sirve de gran apoyo", explicó la mujer oficial albañil., desde el jefe hasta el ayudante. Es muy bueno el trato", describió Yanina Gramasco en diálogo con Elonce TV.Al ser consultada sobre lo que la impulsó a ingresar al trabajo de la construcción, la joven afirmó a. Luego se explayó en su argumento., afirmó."No le queremos sacar el lugar a los hombres, peroy se esperanzó que su ejemplo sirva para que otras mujeres se animen a ingresar a la construcción.