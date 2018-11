Santa Fe cubrirá la mitad del recorte de subsidios nacionales al transporte

El gobierno santafesino decidió cubrir con fondos propios la mitad de la poda de subsidios nacionales al transporte. La gestión de Miguel Lifschitz incluyó en el proyecto de presupuesto 2019 una partida de 1.500 millones de pesos para el sistema urbano e interurbano de pasajeros en la provincia. De ser aprobado por la Legislatura, el Ministerio de Infraestructura y Transporte definirá luego el criterio de reparto entre las distintas localidades de Santa Fe, aunque se estima que a Rosario le correspondería algo más del 30 por ciento de ese fondo, unos 500 millones.



Esa inyección de dinero será clave para la movilidad de la ciudad. Desde el municipio insistieron ayer en que desde el 1º de enero el costo real del boleto treparía a cerca de $30 por el recorte de transferencias desde la Casa Rosada al interior del país.



Si bien los recursos que llegarían al transporte de Rosario cubren un tercio de los fondos que hasta ahora remitía el gobierno de Cambiemos, al menos reduce el desfasaje de costos.



Igualmente, el escenario de incertidumbre económica continúa. Además de la inflación en alza aún se desconoce cuándo y cómo desembarcará en Rosario la tarjeta Sube con beneficios para miles de usuarios (ver aparte).



El ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, confirmó a LaCapital que dentro del proyecto de presupuesto provincial 2019 la Casa Gris incluyó una partida de "tres mil millones de pesos para cubrir parcialmente la quita de subsidios nacionales al transporte y la energía".



Según Saglione, ese aporte provincial representa "la mitad de las partidas que perdemos los santafesinos el año próximo por estos dos conceptos" en base al presupuesto nacional 2019 que aprobó el Congreso, "además de unos 2.500 millones del Fondo Sojero" que se eliminó.



El funcionario estimó que un poco más de la mitad de los 3.000 millones que destinará la provincia será para el sistema urbano e interurbano de pasajeros y el resto para la tarifa social energética.



"Los criterios de distribución los fijará en un caso el Ministerio de infraestructura y Transporte, y en el otro la Secretaría de Energía", precisó Saglione, en caso de que la Legislatura convalide el proyecto oficial tal cual fue remitido a las cámaras.



El titular de la cartera económica resaltó que con esta medida el gobierno de Lifschitz busca "evitar el fuerte impacto que tendría el recorte de subsidios nacionales sobre las tarifas" que pagan los usuarios.



El mismo día que Saglione anunciaba la magnitud del aporte provincial al transporte, el municipio local insistió en la necesidad de conseguir recursos para evitar que se dispare el boleto dentro de 40 días.



El secretario de Gobierno, Gustavo Leone, aseguró que existe un desfasaje de "once o doce pesos" entre el costo del boleto que pagan los pasajeros en el transporte rosarino y el valor de la tarifa sin considerar el aporte de los subsidios.



Leone recordó que desde el año próximo la ciudad no contará más con el aporte de los subsidios nacionales. "Esa competencia ha sido trasladada a las provincias", apuntó.



Así, teniendo en cuenta esas variables y descartando los ingresos por subsidios, el boleto que hoy se paga 18,28 debería sumar "once pesos por pasajero", y se acercaría a los 30 pesos.



De todos modos, el titular de la cartera política local le abrió la puerta a una ayuda desde el gobierno de Santa Fe. "Seguramente en el presupuesto provincial habrá recursos redireccionados a las ciudades vinculados a la compensación del sistema de transporte", afirmó, antes de las precisiones de Saglione.



Luego agregó: "Tenemos que encontrar el total de recursos que se caen del sistema, son 1.500 millones en el año; es un número importante, lo vamos a charlar con ellos, si no pueden hacer un aporte total, tendremos que ver si puede surgir de recursos municipales", expresó.



"La realidad es que ninguno de nosotros piensa que puede trasladarse el ciento por ciento de la quita de subsidios al boleto, por eso estamos viendo como lo compensamos", cerró. (La Capital)