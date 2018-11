Despedidos de empresa textil alertaron que no les depositaron indemnizaciones

Ya son once los despedidos en la empresa, entre quienes figura su delegado sindical. Por ese motivo, los obreros denunciaron "un aprovechamiento de la coyuntura de crisis para hacer despidos bajo persecución sindical".



"Desde hace un tiempo hemos construido un grupo para fortalecernos y llevar reclamos ante la patronal, que esto siempre se arreglaba con burócratas traidores", señalaron en un comunicado.



Además, aseguraron que cuando pudieron "avanzar haciendo listas votadas desde las bases y no representantes puestos a dedo por la secretaria general de la Asociación Obrera Textil (AOT) y/o patronal, nos empezaron a obstaculizar la lucha, poniendo trabas, apretando la gente, buscando siempre desgastar nuestra lucha, pero nunca bajamos los brazos",



En este sentido comentaron que "han armado listas contra los trabajadores que fueron derrocados tres veces consecutivas en elecciones de comisión interna".



Asimismo, denunciaron que "en este último tiempo nos encontramos en un contexto de crisis donde se ha llamado a retiro voluntario, se han vencido mandatos de delegados de comisión interna sin ser avisados por el Secretario General, quien se ha rehusado a llamar a elecciones diciendo que iba a convocar después de que haya despidos, exponiendo a los trabajadores a la situación actual de conflicto".



En este sentido, manifestaron que son acompañados por otras asociaciones sindicales y que exigen elecciones de manera urgente.



Actualmente suman 11 los obreros despedidos, entre quienes se encuentra "el secretario gremial de la AOT, atacando de lleno la organización de los trabajadores y violando con total impunidad las leyes de las asociaciones sindicales, dejando un claro mensaje de disciplinar a los compañeros y compañeras", opinaron los obreros.



Finalmente reclamaron porque a sus compañeros despedidos no les han depositado "las indemnizaciones correspondientes a los despedidos; los mandan a arreglar al estudio de la abogada de la empresa", concluyeron respecto a la profunda crisis que atraviesan. (El Día)