Enfermeros se manifestaron en Paraná: "Somos profesionales de la Salud"

Una profesión basada en la vocación

En el Día de la Enfermería Argentina, los trabajadores de la Salud concentraron en Plaza 1º de Mayo y desde ahí se movilizaron hasta Casa de Gobierno donde reclamaron por la sanción de la nueva ley provincial de Enfermería."Nuestra primera pretensión era la de hacernos visibles, como grupo de enfermeros de la provincia, además, nos convocamos para acompañar a los enfermeros que están discutiendo ser profesionales de Enfermería en la ciudad de Buenos Aires, y pidiendo que se discuta nuestra nueva ley de Enfermería en la Cámara de Senadores de nuestra provincia para ir caminando lentamente a lo que será el Colegio de Enfermería", explicó a, Dina Ortiz enfermera en la guardia del hospital San Martín."Este es un encuentro que se proyectó a nivel nacional para solidarizarnos con esta situación de avasallamiento a los derechos de nuestra profesión, en la lucha para que se apruebe la reforma a la ley de carrera, que está en el recinto y por la propuesta para conformar un Colegio de Enfermeros", coincidió Daniela Páez del hospital Escuela de Salud Mental.Y en ese sentido, indicaron que "en la provincia, y a nivel nacional, hay un déficit de enfermeros, y esta situación no ayuda porque va en detrimento de nuestra profesión".De acuerdo a lo que indicó Ortiz, la enfermería "es una carrera considerada en emergencia"."Vamos por el segundo gobierno democrático que impulsa la formación de grado y aún no hemos logrado que la comunidad se solidarice con nuestra profesión y se nos reconozca como profesionales", denunció la enfermera.Y en ese sentido argumentó que "no es poco el transitar una academia que te enseñe el cuidar basado en la ciencia". "Los enfermeros no estudiamos nueve meses como muchos piensan, sino que cursamos una carrera profesional de más de cuatro años de duración y la carrera de grado es la Licenciatura en Enfermería, lo que hoy nos permite decir que queremos ingresar en la carrera de profesionales de la Salud correspondiente al espacio público provincial", justificó, al tiempo que pidió "recibir el apoyo de este gobierno para que esta ley sea sancionada".La protesta que se realizó este miércoles en Paraná fue coincidente con la realizada en Buenos Aires, en rechazo a la reciente ley aprobada por la Legislatura porteña que no incluyó a los trabajadores de Enfermería como profesionales de la salud y los mantuvo dentro del personal administrativo.