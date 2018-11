Congreso exigirá a la Justicia que preserve pruebas del submarino y de informes

La Comisión Bicameral del Congreso que investiga la desaparición y búsqueda del submarino ARA San Juan solicitará a la jueza federal Marta Yáñez que informe a los legisladores sobre las medidas de preservación de la prueba tras el hallazgo de la nave.



Así se decidió al inicio de la reunión de este martes, luego de un pedido de la senadora del bloque Río-Sur Magdalena Odarda, que propuso "confeccionar una nota destinada a la jueza Yáñez, solicitándole la preservación de la prueba", al tiempo que indicó que "la prueba hoy más importante es el submarino".



El diputado de Cambiemos y vicepresidente de la bicameral, Guillermo Montenegro -que encabezó la reunión por la ausencia del presidente, el senador justicialista José Ojeda- manifestó que no estaba de acuerdo con el pedido de Odarda.



"No comparto pedirle a la jueza que preserve la prueba. Es algo que está en el Código Procesal Penal. Es improcedente, sería excedernos", manifestó Montenegro.



Seguidamente el diputado kirchnerista Guillermo Carmona respaldó la propuesta de Odarda más allá de que "hay una obligación" de la jueza federal de Caleta Olivia "establecida por el Código Procesal" de preservar la prueba.



Al mismo tiempo, Carmona y Nilda Garré rechazaron expresiones del ministro que los acusó en distintos medios de prensa de "aprovecharse del dolor de los familiares y de poner palos en la rueda". "Lamento que Aguad haya pretendido utilizar expresiones que no he tenido para sugerir que ha habido alguna acción picaresca para utilizar el dolor de los familiares", sostuvo el diputado Carmona en el inicio de la audiencia.



Finalmente, Montenegro propuso como alternativa "pedirle a la jueza que indique cuáles son las medidas de preservación de la prueba", lo cual fue aceptado por el resto de los integrantes de la comisión.



Con varios ausentes, la comisión bicameral investigadora se reunió en el edificio anexo del Senado para recibir al subsecretario legal y de articulación institucional del Ministerio de Defensa, Juan José Mocoroa. Irresponsable En tanto, la jueza Yáñez dijo hoy que es "muy remoto" y "lejano" el análisis de una eventual responsabilidad del presidente Mauricio Macri por el hecho por ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. "Entiendo que en la cadena de responsabilidades está muy lejano el Presidente", dijo Yáñez, quien consideró que "es muy remoto" un análisis de ese tipo.



"Como le podía haber tocado a la Fuerza Aérea o al Ejército. Entiendo que en la cadena de responsabilidades está muy lejano" el presidente Macri, quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, señaló. "Tenemos que apuntar a una causal inmediata o mediata que provocó eso, y en ese tren de determinar la causalidad eficiente del evento, que hoy sí nos consta porque lo estamos viendo, creo que es imposible", agregó.



Según trascendió, el jueves de la semana próxima la jueza viajará a Buenos Aires para recibir las 67 mil fotografías que tomó la empresa Ocean Infinity en el lugar donde fue hallado el submarino. Homenaje marplatense En paralelo, el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, anunció que impulsará un proyecto para que 44 calles del municipio lleven el nombre de los tripulantes del submarino.



En un breve contacto con la prensa, Arroyo dijo que "por estas horas estamos elevando al Concejo Deliberante un proyecto que busca que 44 calles de la ciudad lleven el nombre de cada uno de los tripulantes que navegaban en el submarino ARA San Juan y creo que el cuerpo lo aprobará".