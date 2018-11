Harta que estacionen en su cochera pegó un cartel "mafioso" en su portón

Una familia de Neuquén tomó una drástica decisión porque se hartaron de no poder salir de su casa. ¿El motivo? todos los días le estacionaban un vehículo frente al garaje, pero pudo solucionarlo de una particular manera.Pegaron un cartel muy peculiar el cual decía: "¡Prohibido estacionar, y si estaciona le rayo su auto, le rayo el auto de su papá, le rayo el auto de su abuela, y si su abuela no tiene auto le compro uno y se lo rayo entero!", junto con la imagen del famoso narcotraficante Pablo Escobar.La dueña de la vivienda, Laura, dialogó con el portal LM Neuquén y relató detalles de la ingeniosa idea que dio resultado. "Fue una forma simpática de salir de esta situación, una forma diferente de llamar la atención", contó la mujer.La zona es muy concurrida ya que a la vuelta de esa casa hay una clínica sumado a que a dos cuadras termina el estacionamiento medido de la ciudad."Una vez teníamos que salir con nuestra hija que estaba esguinzada y como siempre teníamos un auto en la puerta. Nos tuvimos que ir en taxi", confesó Laura.Por ese motivo, la mujer destacó que muchas veces tuvo que llamar a la grúa municipal y hasta a la policía que para que remuevan los autos estacionados en la puerta de su garaje.