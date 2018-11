Una línea urbana de colectivos redujo sus frecuencias en Gualeguaychú

Costos y servicios

La situación que atraviesan las empresas de colectivos es compleja, por los costos del combustible, los repuestos -muchos de ellos dolarizados- y el pago de salarios. Además de las condiciones económicas generales que atraviesan a todas las Pymes, la empresa El Verde que brinda el servicio de transporte urbano en Gualeguaychú, advirtió que vive una situación especial debido al incendio de varias unidades y que le generó pérdidas millonariasEl siniestro ocurrió a fines de julio, cuando se quemaron siete colectivos que no estaban asegurados contra esta fatalidad. El fuego se inició en el gabinete para controlar el sistema de la tarjeta SUBE por lo que la nueva tecnología también quedó arruinada y fuera de servicio. Las pérdidas fueron millonarias para la empresa que debió reponer las unidades para seguir cumpliendo con el servicio público que brinda.dialogó con Alfredo Dalcol, titular de El Verde, quien confirmó que "hay una reducción en el servicio por una serie de cosas, entre ellas, el aumento de combustible, la baja en los subsidios y falta de tarifas: en Concordia está a 23 pesos, en Córdoba está a 23,70 pesos y acá estamos en 13, y el aumento a 16 pesos recién se va a empezar a aplicar a partir de diciembre, cuando hoy debería estar a 20 pesos".Al respecto, explicó que en su caso particular sufrieron un ajuste drástico de los subsidios, "porque al quemarse los aparatos de la tarjeta SUBE durante el incendio del galpón, no pueden controlarnos los recorridos con el GPS". Y, en este sentido, aclaró: "De los ocho dispositivos se quemaron seis, por lo que estamos andando sólo con dos, entonces no tienen información de los kilómetros recorridos. Por este motivo nos achicaron el subsidio del gas oil drásticamente".Dalcol explicó que su empresa necesita "cortar 18 boletos por vuelta para empatar en el gasto del gas oil". En cada vuelta el colectivo sale de la plaza, va hacia el Parque Industrial y vuelve a la plaza. "Si en ese recorrido no cortó 18 boletos no pagamos el gas oil", explicó el empresario y agregó: "Hay vueltas en las que va y viene vacío, o va con un pasajero y vuelve con dos, entonces comenzamos a recortar los horarios".Actualmente, el servicio de El Verde se brinda de 5 a 8, por la mañana; y de 13 a 18 y de 21 a 23, por la tarde."Esos son los horarios en los que hay movimiento y nos sirve. Para dar un panorama, nosotros gastamos 15 mil litros de combustible mensuales y nos subsidiaban 12.500 (lo demás se pagaba a precio comercial) y ahora nos cubren sólo 7.300; entonces la diferencia la tenemos que pagar a 37 pesos por litro en surtidor. Se nos hace imposible", resumió Alfredo Dalcol.Además, explicó: "Cuando hacemos 13 mil pesos de boletos, gastamos 10 mil de gas oil: si no hacemos esta reducción no puede cobrar nadie. Tenemos 17 empleados en total y es imposible seguir así".El empresario adelantó que este martes los recibirá el intendente Martín Piaggio. Aunque estaban confiados en que "nos iba a atender la semana pasada, porque es urgente el tema", justificó el empresario. Quien, finalmente, recordó que la empresa que conduce viene "muy golpeada desde el incendio del galpón en el que perdimos muchas unidades. Eso nos mató y tuvimos cero acompañamiento. La única persona que se ocupó de llamarnos y de darnos una mano con algunos trámites fue el director de Tránsito, Oscar Navone"."Nosotros somos empleados del Municipio; ellos nos dicen por dónde andar, con qué andar, cuánto andar y cuánto cobrar. Nosotros lo que hacemos es armar el negocio, pero las condiciones las ponen ellos", resaltó Dalcol, quien además aclaró que esta medida "no es un paro", sino una reducción de servicio.En cuanto a los motivos reiteró que es "por aumento de costos, falta de tarifas -porque pedimos aumento en agosto y recién se van a aplicar los 16 pesos en diciembre cuando ya tendría que estar a 20 pesos- y en el caso nuestro, baja de subsidios por la falta de funcionamiento de la SUBE".Por último, explicó que Navone consultó a Nación por qué no contemplaban la situación generada por el incendio y les respondieron "que porque ellos no tenían el registro de los kilómetros recorridos; se les explicó que los recorridos se estaban haciendo igual, que nosotros sufrimos un siniestro pero que el trabajo se cumplía, lamentablemente hasta ahora no le contestaron nada", resumió el titular de la firma de transporte urbano.Respecto a los números de la economía empresarial, Dalcol destacó que en los últimos dos meses percibieron unos 400 mil pesos menos de subsidios. "No hay ninguna posibilidad de compensarlo; ese dinero se utilizaría para pagar salarios, para reponer cubiertas, comprar repuesto. El bono y el aguinaldo es imposible; estamos viendo cómo pagar los sueldos de noviembre en los primeros días de diciembre", concluyó.