Destacaron el saldo "altamente positivo" de la Feria de la Región Centro

Durante tres días de intensa actividad y con un gran número de espectadores motivados por distintos intereses, se celebró el cierre de la Segunda Feria de la Región Centro. El saldo resulta altamente positivo, tanto por la concurrencia como en las redes comerciales y vínculos entre los artistas y diseñadores. El último día se desarrolló una ronda vínculos entre diseñadores y comerciantes de la región para afianzar y generar nuevas relaciones. También se contó con la presencia del gobernador Gustavo Bordet sobre el cierre de la jornada.El grado de organización fue resaltado por las autoridades de las distintas provincias que visitaron la Feria, como por los feriantes y el público, que subrayaron la posibilidad de acceder a una propuesta de estas características con entrada libre y gratuita. El impacto del evento en la Región Centro, marca una continuidad en materia de políticas culturales y representa un desafío para la realización concreta de futuras ediciones de la Feria.Daniela es de Cerrito y vino a la Feria junto a su familia: "Nos enteramos de la Feria por las redes sociales y la verdad es que está muy bueno este espacio de interacción entre diseñadores y artesanos, espectáculos musicales y desfiles. Vimos propuestas muy interesantes tanto en diseño de indumentaria como en general. Además, nos parece que está buenísimo el apoyo que se le brinda a los diseñadores locales y la posibilidad de ver y comprar productos de la región", concluyó la joven.Las paranaenses Stella, Carmen y Analía, sin conocerse, coincidieron en la buena organización de la Feria, lo interesante del espacio para ver productos de diseño de autor y también que haya patio de comidas y variados espectáculos, todos gratuitos y de libre acceso.En paralelo, la responsable de la marca paranaense Telar del Río, Taty Asensio, se refirió a que la identidad de la marca consiste en diseñar desde lo local. "El tema del río es algo que me atraviesa a mí y a todos los que habitamos al lado de este río tan abundante y tan inmenso; es imposible no verlo. Se trata de una búsqueda. Crear desde ese lugar, desde lo natural, desde el agua. Todas esas ideas me atraviesan. Cuando vas a un lugar donde no hay agua te das cuenta y valoras eso"."Por otro lado, me interesa profundizar en una identidad dentro del diseño. Es conocido el telar en el norte y en el sur con determinadas características, cómo sería nuestro telar aquí con estas características nuestras. Es una pregunta y también es una ausencia, porque no hay registros textiles del pasado, por el clima, por la conservación, ese registro arqueológico y patrimonial no está tan visible. Entonces, mi intención es partir desde mi historia y tratar de aportar algo hacia adelante, innovando, recreando", aseguró la diseñadora.La colección de Telar de Río presentada en la noche tuvo que ver con la naturaleza. Se presentaron prendas livianas, con varias capas de telas y mucho movimiento, donde el telar estuvo presente todo el tiempo. "Tiene que ver un poco con el transitar del agua. Son prendas que abrigan, cuidan protegen y acompañan. Está pensada para la mujer de unos 30 en adelante. En el perchero de Telar del Río se pueden encontrar varias generaciones, porque atendemos a cuerpos reales de jovencitas, madres y abuelas. En esa unidad yo me encuentro con esta actitud de servicio y de hacer un aporte a la comunidad desde la indumentaria".Telar del Río tiene 13 años de trayectoria y producción, junto a la Escuela de Telar dictada por la misma diseñadora. "Mi intención hoy por hoy es dejar una pequeña huella. Se que esto me trasciende", dijo Asensio. Con respecto al desarrollo de la Feria, destacó que "Me encanta que nos encontremos los diseñadores de la Región Centro, porque tenemos características en común. Con Santa Fe compartimos el río que nos une y nos separa, pero tenemos recuerdos, vivencias e historias en común. Desde hace mucho tiempo siento que desde acá podemos crear y no tenemos que estar mirando siempre a Buenos Aires. El tema es valorarlo, y esta Feria pone en valor lo que se hace desde adentro", finalizó.Además de la puesta en escena general, la Feria se propuso tener una fuerte presencia visual y musical. Cada noche los desfiles multimarcas fueron acompañados por una propuesta estética de música y artes visuales. El VJ Hernán Roperto explicó de qué se trata su propuesta. VJ proviene de video jockey y es similar al DJ; mientras el DJ mezcla canciones, el Vj mezcla videos en tiempo real. A partir de una galería con distintos fragmentos de video se realizan las proyecciones. Al mismo tiempo, se agregan efectos y se van superponiendo, mientras se combinan las velocidades, intentando -en todo momento- acompañar y proponer imágenes para la música generando distintos climas. De todo ello resulta un nuevo mensaje.Sobre la experiencia de ser protagonista de la noche de marcas correspondiente a Santa Fe, Roperto dijo: "Es la primera vez que participo de un desfile. Es muy bueno que estos distintos rubros como la música, el diseño y los visuales se crucen, es un gran intercambio. Yo conocía Paraná, pero no conocía este predio. Cuando llegué lo primero que vi fue el río, con este día espectacular. Luego puede disfrutar de los stands. Con el transcurso de las horas se fue llenando de personas. La iniciativa está bárbara y es muy divertido".Mercedes Femenia es DJ Farsa, y se mostró emocionada con la propuesta, destacando especialmente la calidad del sonido, que para su actividad artística es muy importante. "Estoy muy contenta y emocionada. Para hoy armé una mezcla de música electrónica con raíz latinoamericana y africana. Tenía muchas ganas de mostrarlo y probarlo. Es la primera vez que participo en un evento cultural tan grande. Me encanta la puesta en escena, genial la banda, también me acerqué a los puestos de bebidas y son muy buenos, tanto así la comida. Los puestos de los feriantes son muy interesantes y están bien distribuidos"."Estamos felices de participar de la Feria. Hoy vamos a hacer unos breves monólogos porque entendemos que la gente está de paso, recorriendo el lugar y nuestra intención es que nos vean con algo muy directo y conciso", contó Eva Cabrera, una de las integrantes de del grupo de monólogos de humor y stand up paranaense "Litoral Stand Up Comedy".La comediante entrerriana también destacó la importancia de que se generen este tipo de espacios, "para los que emprenden es una gran vidriera, donde se genera un lindo intercambio con la persona que consume este tipo de producto. Me parece fundamental que haya este espacio como está pensado y ojalá que se sostenga y multiplique", concluyó Cabrera.Dos propuestas artísticas performáticas de Paraná acompañaron las tres noches de la Feria: Cuerpos en Alto de Berenice Danza y Pelos Paganos de Ariel Mansilla. Berenice Abdala se mostró agradecida por participar de la Feria y mostrar lo que realiza su compañía de danzas, que es nueva en la ciudad y se llama Reverso. Durante las tres noches en la pared de La vieja Usina deleitaron a los espectadores con danza aérea con rapel. Sin dudas, la actividad sorprendió a los espectadores que esperaron a las jóvenes para sacarse fotos al finalizar el show. Irina Ángel y Berenice Abdala son las directoras de la propuesta."La Feria me parece genial. Es muy buena la organización. Estoy muy agradecida de que nos inviten. Los organizadores se brindaron muy respetuosos, nos acompañaron y cuidaron todo el tiempo. Fue realmente un sistema de trabajo en equipo, todos corrieron para que saliera bárbaro. Nos sentimos muy bien atendidas", remarcó Abdala.Pelos paganos sorprendió al público de cada noche con propuestas de peinados diferentes y llamativos que convirtieron a las portadoras de los peinados en un atractivo para la selfie o la foto en las redes. Ariel Mansilla, responsable de la performance, comentó: "Queríamos hacer algo distinto con una identidad desestructurada y que sea algo que no se vea en una fiesta ni en la calle, y plasmarlo en un peinado de show. También conté con el maquillador Alvaro Motroni. Un peinado sin maquillaje no es lo mismo".Al respecto de los materiales utilizados para los peinados fueron distintos tipos de luces led, pelos postizos y materiales de utilería como pinceles, zapatos, flores y precintos. Tanto el realizador como las jóvenes que participaron son de Paraná, entre clientas y amigas de Mansilla. Cabe destacar que cada una de las noches se pudieron apreciar peinados distintos. "Ese fue el desafío que consistió en hacer cosas distintas cada vez y dejar volar la imaginación y crear", finalizó Mansilla.La iniciativa reunió 60 stands de exposición y venta, tres desfiles multimarcas, capacitaciones y una variedad importante de espectáculos musicales, interactivos y de danza que generaron satisfactorios comentarios entre los asistentes. La última noche cerró con un gran despliegue de los grupos musicales cordobeses Pachecos y Ramón Ramonda. DJ Farsa (Santa Fe) y VJ Francisco Castell (Santa Fe) también tuvieron su momento para deleitar a los seguidores del género electrónico y visual.Por su parte, en pasarela, se apreciaron accesorios e indumentarias de Anita Q, Ay! Proyecto, Gina Castelli, Anika, Coníferas, Nauta Estampas, Factoría de Objetos, Erika Hinostroza y Bako; todas marcas santafesinas. La disciplina performática estuvo contenida por los artistas Mateo Izza, Nacho Koornstra y Eva Cabrera de Litoral Stand Up Comedy. Se sumaron durante la jornada Pelos Paganos de Ariel Mansilla, la ya habitual Cuerpos en Alto de Berenice Dance y proyecciones interactivas de Cosmomedia.