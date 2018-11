Video: Máximo Menem fue dado de alta y pasará el día de su cumpleaños en su casa

El momento exacto en el que Máximo Menem se vuelve a poner de pie: apenas tres días después de la operación en la que le extirparon un tumor del cerebro, el hijo del expresidente vuelve a casa.

Máximo Menem recibió el alta y volvió a su casa. Antes de salir de la Clínica Las Condes, en Santiago de Chile, el hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco, saludó a la prensa nacional e internacional que cubrió la noticia. Se lo vio sonriente, sereno y en muy buen estado. Lo acompañó su mamá, que no se despegó de él los cuatro días que duró la internación.En la oportunidad, Bolocco decidió contar a la prensa cómo vivió estos días, justo en la jornada donde su hijo fue dado de alta tras la difícil cirugía. "Fue muy difícil, pero mantuvimos siempre la calma, él estuvo siempre contento. Muy feliz, muy contenido emocionalmente, y yo estoy convencida que ha sido por el cariño de todo el país", dijo una emocionada."Hemos estado muy felices, a pesar de que había una agonía por dentro", fue lo primero que dijo, manifestando que "quiero que cada uno sepa que estoy infinitamente agradecida. Agradecerles a todos todas sus cadenas de oración. Cuando ingresé con él sentí mucho amor. Sentí que la virgen lo protegió".Bolocco comentó que "es muy difícil decirle a un niño que le van a sacar un tumor de su cabeza, pero mantuvimos la calma".Respecto a cómo experimentó la cirugía, Cecilia dijo que "estuve rezando todas esas horas. Tuve miedo, mucho miedo, sobre todo cuando lo dejé en pabellón".Sin embargo, Máximo sorteó con éxito la situación. "Abrió sus ojos y me dijo 'mamá lo hice, no me morí'. Es mi héroe", confesó.La intervención realizada el viernes -que duró ocho horas- no tuvo complicaciones. Ahora, los médicos controlarán la evolución del adolescente desde su casa. Entre el jueves y el viernes se conocerá el resultado de la biopsia.