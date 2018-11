Máximo Menem evoluciona favorablemente y fue trasladado a terapia intermedia

Antes de su cumpleaños número 15, Máximo Menem, hijo del ex presidente Carlos Menem y la modelo chilena Cecilia Bolocco, "evoluciona de manera positiva" y hoy fue trasladado a terapia intermedia tras haber sido sometido el pasado viernes a una operación para extraerle un tumor cerebral.Tras la visita del senador nacional, el último sábado, la Clínica Las Condes, de Santiago de Chile, brindó un comunicado, ante la decisión de no difundir un parte médico.Y agregó: "Hoy el menor fue trasladado de la unidad de Tratamientos Intensivos Pediátricos de la Clínica Las Condes a la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos. La familia del paciente agradece la preocupación, el apoyo y las cadenas de oración para su hijo", concluyó el comunicado.Internado y recuperándose de la operación, el joven cumplirá 15 años el próximo lunes y, ante su buena evolución, podrá recibir visitas.En el último parte médico, brindado el pasado sábado por la doctora May Chomalí, se había informado que el examen neurológico de Máximo Menem "está absolutamente normal" y también se había anticipado que se le iban a "quitar algunas medicaciones" para que "salga de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de cuidados intermedios".En los próximos días el equipo médico obtendrá el resultado de la biopsia realizada al tumor extirpado para determinar los próximos pasos del tratamiento.El hijo del ex presidente y de la ex Miss Universo había ingresado a la Clínica Las Condes con fuertes dolores de cabeza y vómitos el pasado miércoles, y tras estudios clínicos se le detectó el tumor que le fue extraído el viernes en una compleja intervención quirúrgica."Hablamos largo rato y le dije que lo esperaba en Buenos Aires, así que espero que vaya. Es una criatura maravillosa (...) está bien y espero que pronto pueda salir del sanatorio", señaló Menem el sábado, tras visitar a su hijo más joven y luego emprender el regreso a la Argentina.