Diseñadores entrerrianos mostraron sus propuestas en la Feria Región Centro

Un desfile con sello entrerriano

El desfile, un detrás de escena

De modas y estilo

Distintos conceptos

La libertad de interpretar

En la segunda noche de la Feria de la Región Centro se desarrolló el desfile multimarcas que corresponde a las marcas entrerrianas, cerrando la propuesta sobre el escenario con la participación de Reina Heels y Pablo Millán, como invitados especiales. Ambos desarrollaron sus performances sobre la pasarela y al cierre del modelaje se fundieron en un abrazo que provocó la ovación de los presentes.Al igual que en la primer jornada se pudieron recorrer los 60 stands de exhibición y venta con producciones de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y un patio de comidas donde el público aprovechó las bondades de la tarde-noche para un verdadero ritual de disfrute. El evento tiene relevancia nacional y participación regional; cuenta con el apoyo del CFI Región Centro, el Consejo Federal de Cultura, y este sábado contó con la presencia de la ministra de Innovación y Cultura de Santa Fe, María de los Ángeles González, el vocal del Directorio de la Agencia Córdoba Cultura, Jorge Álvarez, y la secretaria de Turismo y Cultura de Entre Ríos, Carolina Gaillard.Todas las actividades se organizan desde la Coordinación de Industrias Culturales dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura del gobierno provincial y se llevan a cabo en el predio donde se encuentra el centro cultural provincial La Vieja Usina y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, en Paraná, con entrada libre y gratuita.En la segunda noche de la Feria del centro dedicada al Diseño, se buscó resaltar los diseñadores entrerrianos, tanto de indumentaria como accesorios, poniendo el acento también en el trabajo de peluqueros y maquilladores. Un verdadero espectáculo artístico tuvo lugar sobre la pasarela, donde se conjugó la identidad entrerriana con las nuevas tendencias, acentuando matices inclusivos y diversos. Es digno destacar el despliegue, el gran trabajo de performances e intervenciones de nuestra provincia.Pasadas las 21 se dió comienzo al desfile multimarcas que tuvo como protagonistas a Maquiabella (Fiorella Fontana - Crespo); Matias Anchorena Diseño de Autor (Concepción del Uruguay); VC Paraná (Vitoria Novati y Cintia Rebaque); Imperium EKV (Esmeralda Kin Vuoto - Crespo), Magna Clothes (Silvana Antonini - Paraná), Telar del Río (Ma. Alejandra Asensio - Paraná), Rin Calzados (Leopoldo Papasodaro - Paraná), Gallizzi & Schneider y Clandestina accesorios.En la pasarela intervinieron también Pablo Millán y Reina Heels como invitados especiales quienes lograron con gran maestría componer escénicamente los núcleos conceptuales de la propuesta. El público los aplaudió agradecido, mientras se disfrutó de la gastronomía regional al aire libre.La Coordinadora de Moda y Desfile de la Feria, Juliana Casablanca, brindó detalles de lo que significó preparar, coordinar y producir un desfile multimarcas. "Lo primero fue la selección, intentando hallar marcas modernas y jugadas. Queríamos destacar que en Entre Ríos hay diseño para mostrar. Elegimos diseñadores y diseñadoras con ganas. También se eligieron accesorios para procurar que sea una linda pasada y cuidada desde el punto de vista estético, respetando a cada diseñador con su estilo y que quiere comunicar", subrayó.Lo inclusivo y lo diverso fue conjugado en los conceptos y criterios para proyectar el desfile."Trajimos modelos reales. En la pasarela se ven cuerpos reales. Tenemos marcas de hombre con carteras por ejemplo. Tuvimos en cuenta la tendencia de hoy, que no exista tanta estructura entre el hombre y la mujer y que se acepte lo híbrido", informó Casablanca.Un desfile de modas implica un gran despliegue. La joven coordinadora del desfile explicó ese proceso contando todo lo que se realizó desde las 15 horas. "Prueba de indumentaria, teniendo especial cuidado de que las prendas queden bien, por si hay que hacer algún cambio. Luego de eso maquillaje y make up. Allí ya saben que se tienen que hacer, porque les pasaron toda la información previamente. Luego, las modelos peinadas y maquilladas realizaron una prueba con música en la pasarela para sincronizar los tiempos. Después de un refrigerio para cargar energías, se pusieron nuevamente las prendas y se hizo un registro fotográfico para los diseñadores", dijo la experta en modas.Las modelos que participaron en el desfile representando a Entre Ríos son todas entrerrianas: 15 chicas y dos varones. En pasarela se pudieron apreciar trajes de baño, ropa urbana, ropa formal y de alta costura con vestidos de gala y de novias.En un relato sumamente cautivante, irradiando carisma, Reina Heels (artista perteneciente al colectivo LGBT y Trans), drag queen de gran trayectoria en la ciudad y la región, destacó: "Mi arte tiene que ver con lo alternativo. Pude hacer esta participación en conjunto y se volvió una actividad colectiva. Busqué personas que desfilen la ropa que construí para expresar lo que ellos quieren decir. Yo no hago indumentaria, intento que la prenda sea una obra. Entonces esta obra colectiva se vuelve maravillosa, porque cada uno de ellos tiene su impronta", dijo Reina. Y agregó "creo que para construir tenemos que primero plantearnos nuestro propio universo, porque esa es la manera de poder llegar a una conquista".En cuanto al concepto y estilo, la artista drag queen aseguró ser "super retro. Amo lo punk, la moda de los 80´ y usar colores vibrantes y texturas. Me gusta lo distópico, lo caótico, pero con respeto para con el otro. Esto viene también de familia: mi mamá es diseñadora, mis abuelas son bordadoras y me crié en ese ámbito. Para esta propuesta, mis amigos jugaron con que son Queen, con que son Freddie Mercury o David Bowie, y realmente lo parecen. Por eso acepté participar en la Feria, porque ellos venían y ya no me gusta sentirme solo tratando de conquistar el mundo. Si no unimos y comprendemos, nos entendemos más allá de una imagen. La puesta de esta noche tiene que ver con la revolución constante. Yo creo que la energía no se puede contener y la idea no es atraparla. Cualquiera puede atrapar energía, pero no la podemos contener. Me inspiro en eso. Me inspiro en la revolución".Reina comentó que invitó al desfile "a un monton de amigas travas y creo que allí tiene que estar también la revolución del mundo, porque a ellas les gustaría asistir a estos lugares y creen que no pueden. Entonces, mi rol es decirle sí pueden y sí les corresponde porque es gratuito y abierto. Es una gran responsabilidad la que siento y me emociona".Sobre el arte drag Reina Hells dijo: "es revolución pero también es amor; es color; es diversión; es diferente; es carismático y también tiene música. Yo quiero habitar el mundo con mucho más color. Es mirar a los otros como queres que te miren a vos. Construyo desde una constelación y hago pensar al otro en lo distinto. Ese es el pensamiento drags".Al respecto de su participación junto al artista Pablo Millán dijo: "Confieso que me puso muy nervioso tener que hacerle ropa. Es una responsabilidad, porque lo admiro mucho. Me parece genial encontrarnos todos en la pasarela". Reina Heels presentó su performance "Arte Drag en Cuerpo y Alma junto a Pelos Paganos de Ariel Mansilla con proyecciones interactivas de Cosmomedia.Previamente al despliegue de las marcas entrerrianas participaron de la jornada la banda musical San Telmo Lounge de la vecina ciudad de Santa Fe y los "Cuerpos en Alto", de Berenice Dance. Mientras que para el cierre hicieron lo propio los artistas entrerrianos DJ Lauphan, VJ Gisela Faure y la banda Factor Fun quienes brindaron un espectáculo a puro movimiento.La danza también se dio cita en la Feria del Centro con la participación del grupo de danzas de calle "Danza Combate". "Para nosotras fue muy interesante participar en este ámbito. Para el laburo que nosotras hacemos sigue siendo un espacio de resistencia. En este tipo de espacios no suelen invitarnos, por eso estamos muy agradecidas de que nos dejen participar con nuestra impronta de lucha, con nuestros pañuelos verdes, con nuestras danzas", dijo Florencia Barrera, integrante del grupo."Nos sentimos bastante bien recibidas- agregó la bailarina-. Nos interesa el proyecto de que vengan las industrias culturales de las diferentes provincias. Eso también nos da laburo a nosotras", remarcó. En relación a la propuesta que desplegaron sobre el escenario señaló que: "desde el grupo, el mensaje es siempre el mismo: la lucha de las pequeñas minorías y la lucha de las mujeres sobretodo. Eso lo pudimos dejar bien claro en el escenario y nos dieron la libertad para interpretar como nosotros quisieramos el espacio y la música". La artista explicó que la pieza elegida para representar es "la más vieja que tenemos, a la que llamamos "Besito" con música de Sara Hebe y es la que hicimos para el segundo 8M acá en Paraná, la primera vez que salimos a las calles".Del número de danza participaron Consuelo Badaracco, María Kenziur, Marcela Acosta, Gina Bianchi, Julieta Zalazar y Florencia Barrera.