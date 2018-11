Audio: Desenmascaran intento de estafa telefónica con la Reparación Histórica

Una vecina de la localidad de Concepción del Uruguay registró el intento de estafa por parte de un falso empleado de Anses que le ofreció "cobrar adelantos" vinculados al Programa Nacional de Reparación Histórica.El estafador dijo llamarse "Emiliano Dimari" y se identificó como un "abogado administrativo" cuyos honorarios serían cubiertos por Nación.Respecto de la modalidad de estafa, es la misma que se ha registrado en varias oportunidades: el embaucador solicita al jubilado o jubilada que se dirija hacia un cajero automático con un teléfono celular para no cortar la comunicación, y una vez allí le indica cómo realizar una trasferencia bancaria a una cuenta determinada.En muchos casos, si los fondos de las cuentas de los damnificados no son suficientes, se los compele a la extracción de un crédito pre-aprobado, también a través del cajero, para su posterior transferencia a la cuenta bancaria suministrada por el estafador.Pero en este caso, la vecina, que sobre el final de la comunicación revela ser una trabajadora autónoma, le recrimina a quien está del otro lado del teléfono: "Sos un pedazo de hdp. Soy abogada y me estás haciendo un cuento".Ofuscada, la mujer le interroga al estafador: "Cómo podes ser tan delincuente y agarrar a la gente así".A lo que el embaucador solo respondió con risas y cortó la comunicación.