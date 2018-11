Presunta mala praxis: Se cumple un año de la muerte de Catalina De Gracia

Catalina tenía cinco años cuando falleció el 18 de noviembre del año pasado en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay por una falla multiorgánica producida por una neumopatía.A través de las redes sociales, su padre eligió hacer un breve recordatorio de su hija e invitar a los uruguayenses que se han solidarizado con el caso, a una misa en conmemoración."El domingo 18 se cumple el primer año de fallecimiento de mi Catita, un año que todavía no podemos creer que haya pasado, un año. Hoy no la tengo más físicamente pero mientras no la olvidemos Catalina De Gracia Caminos vivirá en el recuerdo de la gente que la amó bien!. Invitamos a todos los que quieran presenciar una misa en su memoria el domingo 18 a las 20 en María auxiliadora. Los esperamos. Gracias", concluyó.El caso es investigado por un nuevo fiscal (María Occhi), quien días pasados indagó a Florencia Caminos mamá de Cata, más profesionales médicos y enfermeros que la atendieron.Desde la justicia se está investigando si fue un caso de mala praxis, dado que a Cata se la llevó en cinco oportunidades por su alta fiebre al hospital Urquiza.Los padres Florencia Caminos y Cristian De Gracia realizaron un relato detallado de cómo se sucedieron los hechos hasta el fatal desenlace, según el informe publicado hace un tiempo que el sitio El Miércoles Digital.La mamá cuenta que "todo comenzó el día martes 14 por la mañana cuando Catalina manifiesta un dolor de panza y náuseas. A la tarde comienza con picos de fiebre y cuando la controlamos comprobamos que tiene entre 39 y 40 grados de temperatura. La llevamos a la guardia del hospital ese mismo martes donde la atienden por guardia y me manifiestan que tiene un poco roja la garganta, que su panza estaba blanda y que le suministre Ibuprofeno cada 8 horas. En esa oportunidad fue atendida por una doctora de guardia que nos dijo que había esperar 48 horas para ver si se manifestaba algo más.El día miércoles a la mañana le mandamos un watsapp a su pediatra la doctora Cecilia Morel donde le solicitamos si puede atender a Catalina donde le comentamos que no le bajaba la fiebre y tampoco tenía apetito. Cecilia contesta que no estaba en la ciudad y que hasta la semana próxima no volvía.Volvemos nuevamente al hospital el miércoles a la tarde porque veíamos que la fiebre no bajaba y seguía alta, también seguía inapetente y su estado general no mejoraba. Es otra médica la que nos atiende y nos manifiesta que hay que esperar 48 horas y que siga con el ibuprofeno y dieta y que era normal que no comiera por su estado febril.El jueves a la tarde vuelvo al hospital porque tenía 39.7 de temperatura y ya no comía nada. Nos atiende otra doctora la cual nos repite lo mismo que los anteriores. En ese momento entra el doctor Calivari y dice que por el color que tiene la nena estaba anémica. Por lo que ordena que se le realicen análisis de sangre en el mismo laboratorio del hospital.Cuando Calivari ve los análisis le llama la atención el alto grado de anemia que tenía la nena y nos sugiere que se lo digamos a su pediatra. Le decimos que su pediatra no se encontraba en la ciudad y entonces ordena una serie de análisis más que son urucultivo, sedimentos de orina y placa de torax. La placa se la hacemos en el hospital y los otros estudios en el laboratorio de calle Galarza.La noche del mismo jueves siendo la medianoche volvemos al hospital porque no le bajaba la fiebre donde otra médica de guardia le suministra un inyectable para bajarle la fiebre y que al otro día le hagamos los estudios ordenados por Calivari.La fiebre nunca bajó, siendo el viernes por la mañana cuando realizamos los estudios en el laboratorio antes mencionado.En el laboratorio manifestamos que el de sedimento necesitábamos los resultados urgentes para descartar una posible infección urinaria.Volvemos al hospital para hacerle la placa y la pediatra de guardia nos dice que la placa muestra que tenía mucho moco en sus pulmones y que se descartaba la infección urinaria.Entonces nos receta el jarabe Macromax para eliminar ese moco y que le diéramos 5 miligramos cada 24 horas. Le dimos el jarabe a la tardecita noche y notamos que su cuerpo empezó a cambiar de color y se le estaban poniendo moradas las manos y sus labios y su cuerpo estaba frío. Le mando una foto a su pediatra diciéndole que estaba preocupada por como estaba y no me respondió.Decidimos llevarla al hospital y como estaba llena la guardia decidimos llevarla a la maternidad para que alguien la vea rápido.En la maternidad le cuento los hechos a la pediatra que estaba de guardia en ese momento quien al verla nos dice que hay que internarla a Catalina y que tiene un virus.Que allí no podían internarla porque no tenían internación. Que ella misma se encargaba de llamar al hospital pero que a la nena había que internarla.Así que la llevamos al hospital y la pasaron a observación, le querían sacar sangre y poner suero pero no podían porque no encontraban sus venitas. Nos informan que tenían que derivarla que podía ser Paraná o Concordia y que su cuadro era grave. Nos sacan de la guardia porque le iban a hacer una ecografía y más análisis. A los 10 minutos sale la médica y nos dicen que hay que trasladarla. Que nos vayamos a casa y organicemos que había que salir de urgencia. Hicimos eso y cuando estábamos volviendo al hospital me llama una de mis hermanas y nos avisa que vayamos.Cuando llegamos nos llevan a una sala y nos informan que había fallecido por un paro y que había fallecido por una pericarditis. Dicen que le pincharon su corazón y salía agua según nos dijo la doctora que la había atendido el viernes".El hecho que se haya acudido durante cuatro días seguidos y siendo atendida en cinco oportunidades por los médicos de guardia del hospital con este fatal desenlace hace que sus padres sospechen que el diagnóstico no fue el correcto y por lo tanto se está ante un caso de mala praxis médica.