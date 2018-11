El desafío de unidad de un comedor comunitario por la final entre River y Boca

Con motivo de la segunda final por la Copa Libertadores que disputarán River-Boca este sábado en el Monumental, desde un comedor comunitario de Paraná impulsan un importante desafío para erradicar la violencia en el fútbol.Se trata de los voluntarios del comedor Los Conejitos ubicado en barrio Paraná XX, quienes durante la jornada, asistieron con los colores de la camiseta del club de sus amores, pero con un mensaje de unión y paz."Para que no haya violencia, para que estemos todos juntos y en paz. Eso es lo que necesitamos, que haya paz, que estemos todos unidos, porque gane quien gane, vamos a estar siempre", animó a, una de las colaboradoras, Gloria Alarcón.El comedor brinda hasta 150 porciones de comida diarias a las familias más humildes del barrio. Y en la oportunidad, anteaprovecharon para pedir un incremento en las partidas presupuestarias."Día a día se incrementa la cantidad de gente que viene a buscar un plato de comida. Y necesitamos que se acuerden de nosotros y nos aumenten las partidas presupuestarias", imploró Gloria."En octubre se incrementó muchísimo la cantidad de vecinos que vinieron. Y hay colas hasta la calle de mamás con sus bebés en brazos y los cochecitos. Es mucha la necesidad", lamentó."La gente tiene hambre y a mí me quiebra el alma, porque si no hay una solución para fin de año, qué sueldo va a alcanzar en una familia con varios chiquitos, a los que hay que comprarles leche y pañales", se preguntó."Gente que ya no venía, que por distintos motivos se había retirado, regresó. Y eso a que se debe", se preguntó. "Hay mucha necesidad, no hay trabajo. Todo está muy caro y no alcanza. Tratamos de no decirles que no, pero llega un momento en el que no nos alcanza la comida", reveló la voluntaria del comedor.Según comentó Sol, una de las cocineras, reciben un presupuesto para atender a unas 480 personas, pero el número de vecinos que llega hasta el comedor, claramente se duplica. "Atendemos hasta 700 personas. Nos cuesta solventar tantos gastos, pero como lo hacemos con amor, vamos tirando. Pero es mucha la diferencia", sostuvo."La supervisora nos pidió que elevemos una nota para un aumento del presupuesto, y mientras tanto, estamos tirando", indicó, al tiempo que ejemplificó: "Un día pelamos cinco bolsas de papa, y al día siguiente, ya son seis. Es mucho. Nosotros queremos darles a todo, pero si no tenemos la posibilidad...".