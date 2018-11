Compañeros de estudio homenajeron a tripulante entrerriano del ARA San Juan

Paraná Inauguraron el monumento en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan

Paraná Paranaense renovó el desafío de recorrer 44 kilómetros por los 44 submarinistas

Los egresados de la Promoción 98 de la Escuela Técnica Nº 1 "Brigadier General Pascual Echague", ex compañeros de Fernando Mendoza tripulante del ARA San Juan, participaron este miércoles por la tarde de una emotiva ceremonia y arriaron el pabellón nacional al conmemorar el primer aniversario de la desaparición del submarino. El acto se desarrolló en conmemoración del Día de la Educación Técnica.Mendoza era el tercero en el orden de mando cuando el submarino, con 38 tripulantes y seis buzos tácticos, desapareció. A más de un año de su último contacto sus compañeros de estudio le rindieron homenaje en su querida escuela."Un país reclama la verdad y la justicia para que Fernando y sus compañeros descansen en paz", expresaron en el acto.Mariano Torrea, compañero de su promoción, lo recordó como "alguien parte de nuestras vidas, el destino de Nando era el ARA San Juan, era una gran persona con un enorme tesón y voluntad, nos transmitía siempre su pasión y su orgullo por el submarino y ese fue su destino".Por su parte, familiares de Mendoza pidieron no olvidar al ARA San Juan. "Queremos agradecer a sus amigos a la escuela por recordarlo, siempre que venía a Concordia se reunía con ellos, los visitaba, revivimos el dolor, mi esposa está Mar del Plata, viajó para participar del acto. El submarino no aparece, no lo encuentran pero pedimos justicia y que no olviden al ARA San Juan y a sus tripulantes", dijo Juan Carlos, padre de Fernando en diálogo con El Sol de Concordia.