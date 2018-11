Bebé intoxicado con cocaína evoluciona favorablemente

El bebé de un año y cinco meses intoxicado con cocaína en el partido bonaerense de Berisso evoluciona favorablemente y "podría obtener el alta en las próximas horas", mientras que sus padres se negaron a declarar hoy en la causa por la que están detenidos por "abandono de persona agravado", informaron fuentes médicas y judiciales.

"El nene está bien y estable, continúa internado pero está activo, y evoluciona favorablemente,", explicó hoy a Télam Alfredo Zannaroni, director del Hospital Mario Larraín de Berisso, donde se encuentra internado el menor.

De acuerdo al médico, el bebé "está vital y alimentándose bien, succionando líquido. Ya salió del cuadro de gravedad", agregó.

El bebé fue llevado a la guardia por su padre el lunes pasado por una "descompostura" y "signos de somnolencia". Tras realizarle estudios de sangre y orina, los médicos confirmaron que el nene tenía rastros de cocaína en su cuerpo.

"Los valores eran altos; con un valor cuantitativo de la muestra nos dimos cuenta de que era demasiado alto el nivel de cocaína que tenía en la sangre como para que haya sido transferido por amamantamieno; además ella misma aclaró que no lo estaba amamantando desde hacía varios meses", puntualizó Zannaroni, quien reconoció que "nunca el hospital recibió un caso así".

El director comentó que el papá, Darío Midhi, dijo en el hospital que "tanto él como la mamá del niño (Betina Mata) eran adictos a la cocaína", por lo que se le practicaron al bebé "todos los análisis necesarios" ante la sospecha de que "podría haber ingerido alguna sustancia tóxica".

En tanto, una fuente judicial explicó a Télam que la pareja se negó hoy a prestar declaración indagatoria ante el fiscal a cargo de la investigación, Juan Cruz Condomí Alcorta, por lo que continuarán detenidos.

Para el fiscal, los padres "pusieron en riesgo la salud del bebé por no darle los cuidados necesarios" que requiere un niño de apenas un año y cinco meses.

Las fuentes detallaron que por el momento la investigación no confirmó si el bebé "ingirió la cocaína de manera accidental o le fue suministrada por los padres", y que en ese último caso "la carátula se agravaría porque sería un delito más grave", aunque tras el allanamiento efectuado ayer, agentes encontraron restos de esa sustancia en la vivienda en la que vivían con el menor.

La pareja tiene además otros tres hijos menores de edad que se encuentran actualmente bajo el cuidado de una abuela que vino especialmente desde Mar del Plata.

Por otro lado, el bebé está con custodia policial y siendo atendido por un equipo especializado e interdisciplinario de psicólogos, asistentes sociales, y psiquiatras. "Esto es una patología familiar y también lo sigue el personal de Minoridad", dijeron fuentes médicas.

En cuanto a las consecuencias físicas que podrían quedarle al menor, Zannaroni explicó que si bien permanece estable y podría obtener el alta médica en las próximas horas, habría que determinar si es la primera vez que recibe esta sustancia en el cuerpo.

Según alertaron los médicos, cuando la madre consume cocaína, marihuana o alcohol durante el embarazo, se puede afectar "gravemente el futuro del niño", cuyas consecuencias se detectan en ocasiones a los cinco o seis años en el ingreso escolar, cuando aparecen problemas con el lenguaje, trastornos del comportamiento, déficit de atención o hiperactividad.