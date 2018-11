Los feriados para 2019: Menos fines de semanas largos para el sector privado

El detalle de feriados

La cantidad de fines de semana largos que abarcan a todos los trabajadores disminuirá el año próximo, dado que dos de las jornadas que habitualmente estaban dentro de los días "trasladables" y se pasaban a los lunes, se mantendrán en su fecha original que cae sábado y los lunes siguientes serán "días no laborables con fines turísticos", por lo que gran parte del sector privado, como ocurrió este año, opta por trabajar. No será así para la administración pública nacional, provincial y municipal.Según el decreto presidencial al que tuvo acceso. Se trata de los feriados del 17 de agosto y del 12 de octubre.En los días no laborables "el trabajo será optativo para el empleador", salvo en la administración pública nacional, provincial y municipal.Es decir que en el ámbito privado el día "no laborable" queda supeditado a la voluntad del empleador y, a diferencia de los feriados, no se pagará el doble de la jornada al que lo trabaje. Es, como ejemplo, la misma modalidad que opera desde hace décadas con el Jueves Santo.El primer fin de semana largo se dará en marzo, previo al inicio del ciclo lectivo, dado que el 4 y 5 de ese mes será Carnaval.El segundo será en junio. El lunes el 17 se conmemora Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Esa misma semana habrá otro feriado: El jueves 20.Luego habrá otro extra largo, pero no será para todos. Es que el 9 de julio cae martes y el gobierno determinó que el lunes 8 sea "día no laborable con fines turísticos".1. Año nuevo.4 y 5. Carnaval. Feriado inamovible24. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. (Cae domingo)2. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Feriado inamovible18. Jueves Santo. Día no laborable19. Viernes Santo.1. Día del trabajador. Feriado inamovible25. Día de la Revolución de Mayo. (Cae sábado)17. Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes20. Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.8. Día no laboral con fines turísticos. Feriado inamovible9. Día de la Independencia.17. Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. (Cae sábado)19. Día no laboral con fines turísticos.12. Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Feriado trasladable14. Día no laboral con fines turísticos.18. Día de la Soberanía Nacional (20/11).8. Inmaculada Concepción de María. Feriado inamovible (Cae domingo)25. Navidad.