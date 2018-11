Cobra $6.000, le llegó $5.600 de gas y le cortaron el servicio

El aumento exponencial de los servicios, los haberes que se atrasan con respecto al costo de vida, el endeudamiento y la pérdida de empleo y de ingresos en grupos familiares componen una crisis económica y social que deja al desnudo casos como el de Norma, una jubilada rosarina a quien le cortaron el gas por falta de pago.



La mujer contó que cobra seis mil pesos por mes (a su jubilación mínima le detraen las cuotas de un crédito que tuvo que pedir) y le llegó una boleta de 5.600 de Litoral gas.



Norma atribuyó ese importe a que "fue un invierno muy intenso y yo tengo un problema bronquial; necesito estar en un lugar calefaccionando para no tener problemas". Aclaró que en su hogar sólo tiene un calefón, una cocina y una estufa a gas natural.



"No he podido pagar la factura", dijo la jubilada y señaló que en otras oportunidades la ayudó su hijo a llegar a su fin de mes "pero mi nuera se ha quedado sin trabajo. Sabemos cuál es la situación de las personas que trabajamos y ya no damos más", resumió.



"Yo no me niego a pagar, pero que sea dentro de mis posibilidades, que hagan un plan en base a lo que yo puedo pagar", reclamó.



Denuncia por incumplir una orden judicial



El abogado de la Multisectorial contra los Tarifazos de Rosario, Juan Alcaraz, aseguró que Litoral gas incumplió una medida cautelar que prohibe el corte o la disminución del servicio por falta de pago.



Norma con el apoyo de la Multisectorial ya realizó un reclamo en la compañía distribuidora pero este jueves avisó que presentarán una demanda ante la Justicia federal.



"Existe una medida cautelar para todo el país dictado por un juez de Dolores que prohibió cortes por falta de pago siempre que la persona pueda demostrar la vulnerabilidad social y económica: tiene que demostrar que no puede pagar", dijo y explicó que en este caso llevaron "el recibo de haberes y la copia de la factura" de Norma a la empresa.



Según Alcaraz, Litoral gas debería abrir "una sumaria información" del moroso para evaluar esa situación pero en lugar de eso enviaron una "intimación de pago bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales y en letra muy chiquita dice que si quiere demostrar su vulneración que concurra a Litoral Gas en 72 horas".



Dijo que ese plazo es "totalmente exiguo" y que ya solicitaron que retrotraiga el corte y el retiro del medidor "de manera inmediata". Caso contrario, "acudiremos a la Justicia federal penal por el delito de incumplimiento de orden judicial", dijo el abogado. (Rosario 3)