Cooperadora del hospital San Roque entregó un ecógrafo para la Sala de Cirugía

Emotivo reconocimiento

La Cooperadora del hospital San Roque entregó un ecógrafo móvil para el sector de Cirugía Infantil del nosocomio. La entrega se realizó este jueves, momento en el que hubo un emotivo reconocimiento a un integrante con casi 40 años de servicio en la asociación.Al respecto, el tesorero de la cooperadora, Raúl Peralta, dijo aque se hace el esfuerzo económico para ayudar al hospital, que es nuestra misión. Los profesionales nos dicen cuál es la necesidad y, de acuerdo con los recursos que tenemos, ayudamos".Admitió que este año "hemos tenido buen apoyo y recaudación de los socios y de firmas que son fuertes económicamente y no son egoístas".La Cooperadora será beneficiaria el 8 de diciembre de. Al respecto, señalaron que "a la comunidad se le pide pañales, elementos de higiene personal, jabones de bebé, de tocador, algodón. Toallitas húmedas para los bebés, leche en polvo y larga vida, chupetes, toallas para baño, mamaderas, jugueras para bebés, baberos, reposeras para las mamás que son acompañantes, cochecitos, bañeras y corralitos".Por su parte, el doctor Víctor Paz, encargado del sector de Cirugía, resaltó la importancia del ecógrafo móvil. "Todo Entre Ríos viene aquí al ser el único servicio de cirugía pediátrica. Tener un ecógrafo en esta sala nos facilita llegar al diagnóstico. Aparte, a los pacientes con post operatorio no se los puede mover. Es un aparato muy costoso".El profesional enseguida dedicó emotivas palabras para la cooperadora. Al borde de las lágrimas expresó: "Agradecer siempre agradecemos, pero quiero decir que en esta sociedad que a veces es hipócrita no hay nunca un reconocimiento hacia la gente de la cooperadora. Veo que todos los años se reconocen a algunas personalidades, pero acá la gente de la sociedad se olvida de quienes están hace años en la cooperadora y trabajan en silencio. Son personas sencillas, humildes. Saben lo que pretende esta gente de todo esto: Nada. Ni siquiera un agradecimiento. Ellos no quieren cámaras ni micrófonos".Y acerca del tesorero de la institución enfatizó: "El contador lleva casi 40 años en la cooperadora. Nunca se lo reconoció. La sociedad tiene que ser un poco realista, porque hay gente, como el contador, que da su vida acá. Quería homenajearlo en representación de los chicos, del hospital y del servicio", expresó visiblemente emocionado.En ese marco, Peralta adelantó que tratará de seguir algún año más en el cargo. E interrogado acerca de qué lo moviliza, expresó: "Es algo que se lleva adentro. Ayudar y sentir el dolor de la gente. Por eso se está en esto".