Video: Guardaparque pateó a un mono y le harán un sumario interno

Las imágenes estremecen. En el video que circula en las redes sociales, un guardaparque del Parque Nacional Iguazú le da una patada a un mono para alejarlo de un grupo de turistas. La violencia del impacto es tal, que el animal sale volando por el golpe del zapato.Carolina Lascano, directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Parque Nacionales confirmó ala veracidad del video y afirmó que ocurrió el 4 de noviembre dentro del Parque Nacional Iguazú. Además explicó qué medidas tomaron: "Lo que muestran las imágenes es dramático, lamentamos el hecho y compartimos la indignación, por eso, el empleado fue separado de sus funciones y se le hará un sumario administrativo".La responsable del área de comunicación quiso aclarar que, de todos modos, "hay un detrás de escena que no se vio en la filmación, en el que cinco o seis monos estaban merodeando a una familia y el guardaparque se alteró al pensar que estaban en una situación de peligro. Igualmente, la explicación no fue satisfactoria y su accionar no está justificado".Algo que remarcó Lascano es la situación particular que se produce en Iguazú donde los visitantes suelen darles de comer a los animales, pese a que desde el parque indican en carteles lo contrario. "Le dan gaseosas, papas fritas y les generan una adicción. Cuando ven estos alimentos se ponen agresivos, atacan y muerden. De todos modos, es un exceso de impronta la que le sale a este hombre que arremete con una actitud fuera de lugar y le pega una patada injustificable".

Según indicó, los guardaparques están capacitados para hacer foco en la persona o en el animal y desactivar situaciones de peligro con sonidos y movimientos del cuerpo que en ninguno de los casos los habilita al contacto físico. Sobre el hombre que aparece en el video, Lascano aseguró que el hombre está muy arrepentido pero que deberá afrontar la decisión que después de la investigación tomen las autoridades.