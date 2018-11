Papelón: entregaron medallas escritas con corrector a nenes con discapacidad

El coordinador de la municipalidad de Bahía Blanca en actividades para personas con discapacidad, Carlos Arias, admitió que "no fueron las adecuadas" las medallas escritas con corrector líquido a alumnos que participaron de un programa de natación y que quedaron borroneadas cuando los niños las lucían al salir de la pileta.



Luego de que las fotos con las distinciones de plástico escritas con marcadores negro y blanco se difundieran por las redes sociales, Arias reconoció que entendía "el error, me parece que la medida no era forma de accionar de esa manera" porque, remarcó, "con los profesores trabajamos todo el año en actividades que brindamos con torneos y a los chicos siempre se les entrega un reconocimiento".



El episodio ocurrió ayer y una docente difundió a través de las redes sociales la fotografía de medallas usadas, que la comuna entregó a alumnos que participaron de un programa de natación para personas con discapacidad.



Tras el episodio que se viralizó en las redes, Arias comentó: "Dentro de las actividades de fin de año organizamos dos encuentros de natación " donde "ayer hicimos el encuentro más recreativo con chicos que necesitan ayuda con los profesores o con distintos elementos mientras que el martes que viene en el mismo lugar con los que saben nadar".



"Para esto se entregan siempre medallas o diplomas. Yo hice un pedido de esas medallas, no salieron para el viernes entonces pensé cómo no le íbamos a entregar nada por lo que armamos unas medallas de acrílico y le pusimos natación 2018", relató durante un contacto con la prensa local.

Arias, quien hace más de 15 años trabaja con alumnos con distintas discapacidades, aseguró que "después íbamos a entregar las medallas que corresponden, que están pedidas, que no llegaron y fue un error haberlas entregado".



"Al no estar las medallas el viernes un poco me desesperé y dije: ¿qué hago? Lo consultamos con otra profesora y vimos la posibilidad de hacer estas medallas y después entregarles las otras", remarcó.



Arias, acotó: "Me hago cargo del error que cometí". "Entiendo que esas medallas no eran las adecuadas, que van a estar las otras que después la vamos a entregar y está hecho el pedido", afirmó.



Arias comentó que tras terminar la actividad en el club Liniers "nadie dijo nada, los chicos estaban muy felices, había papás inclusive con los docentes que nos conocemos de tantos años y realmente ellos consideraban que tener una medalla me lo podrían haber dicho".