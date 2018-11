Muerte en guardería: "No hay signos de criminalidad", dice la autopsia

Policiales Beba de cinco meses falleció en una guardería

El Ministerio Público Fiscal de Villaguay reveló que la autopsia practicada sobre el cuerpo de la bebé fallecida el lunes por la tarde en un jardín maternal de esa ciudad determinó, de manera preliminar, que "no hay signos de criminalidad ni interna ni externa". Y que en consecuencia se realizarán nuevos estudios más específicos sobre muestras extraídas del cuerpo de la pequeña.Por otra parte, la Fiscalía indicó que recibió el martes por la tarde a través de correo electrónico los resultados preliminares del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia y que, en consecuencia, "cualquier tipo de información vertida a través de los medios de comunicación que se relacione con este hecho, no cuenta sustento con la evidencia colectada en esta investigación penal en curso".Textualmente se señala que de la autopsia surge como resultado preliminar que "no hay signos de criminalidad -tanto interna como externamente-, motivo por el cual no se puede precisar aún la causa de la muerte, por lo que se han extraídos distintos tipos de muestras para realizar estudios especializados", consigna Noticias Villaguay.