Paro de transportistas afecta a 12.000 alumnos de escuelas rurales

Desde el Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) enviaron una nota a los transportistas de escuelas rurales de toda la provincia. El objetivo de la nota era informarles acerca del cambio que se implementará a partir del 2019.



"El cambio consiste en otorgar a los estudiantes transportados una Beca Rural, con el fin de cubrir los gastos de transporte desde su domicilio hasta el establecimiento educativo. Para recibir la beca, el estudiante debe vivir en zona rural y concurrir a una escuela del mismo ámbito", expresa la carta firmada por Claudia Gieco, la titular del Inaubepro.



Además, allí se informa que el estudiante deberá llenar unos formularios y tiene tiempo hasta el 1 de diciembre para hacerlo, sumado a una ficha con los datos personales del estudiante y de quien cobrará la beca como mayor responsable. Esta información tiene un plazo de entrega hasta el 16 de noviembre; es decir, vence el tiempo en 48 horas.



El reclamo de los transportistas



En medio del cambio de sistema y de las dudas que surgieron a partir de la nota del Inaubepro, es que los transportistas de escuelas rurales de Gualeguaychú se reunieron y definieron enviarle una nota al gobernador Gustavo Bordet para pedirle mayores detalles del nuevo sistema de pago.



Asimismo, comunicaron que durante el día de hoy habrá paro en el servicio, debido a que los transportistas de toda la provincia se sumarán a un plenario en Villaguay para definir medidas a seguir.



La mayor duda surge cuando se manifiesta que "el estudiante debe vivir en zona rural", aunque no se detalla cómo se transportará a los alumnos que vivan fuera de la zona.



Además, los transportistas explicaron a El Día que este sistema que se propone "no es nuevo; ya se ha probado en anteriores oportunidades y nunca funcionó".



Asimismo, explicaron que hasta ahora se pagaba por los kilómetros recorridos, pero ahora se les enviará el pago de una beca a los padres, y luego los tutores deberán pagarle al transportista.



"Nosotros nos damos por despedidos? ¿Ahora somos contratados por los padres y no por la Provincia?" cuestionaron. Además pidieron "reglas claras para saber cómo vamos a trabajar a partir del 2019, sino está peligrando el transporte de 12 mil alumnos de todo Entre Ríos y de 1700 en el Departamento Gualeguaychú".



¿Peligra la matrícula?

Por otra parte, los transportistas comentaron que algunos Directores de Escuelas Rurales manifestaron su preocupación por la posibilidad de quedarse sin matrícula.



Desde Concordia también expresaron que "algunos cursos podrían quedarse sin alumnos o, bien, podría darse una baja en las matrículas. En efecto, para esta semana las comunidades educativas se reunirán en alerta por esa carta", según publicó El Entre Ríos.



Por otra parte, los transportistas enviaron una carta al Inaubepro para pedir explicaciones y "pautas claras del sistema que disponen implementar en 2019. Las familias que vivimos del transporte rural, hemos pasado por épocas donde no se pagaba a término, donde teníamos que pasar meses sin cobrar, muchos también tenían que lidiar con otros factores como el clima, los caminos y las roturas".



Asimismo, señalaron el costo del combustible y resaltaron que están defendiendo la fuente de ingreso de su familia, quedando a la espera de una respuesta. La nota tiene sello de haber sido recibida en mesa de entrada el 13 de noviembre de 2018.