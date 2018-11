Imágenes: Después de las intensas lluvias así quedaron las barrancas en Diamante

Sociedad Nuevas imágenes desde drone muestran el descenso de la barranca de Diamante

Regresaron a sus hogares algunas de las familias que habían sido evacuadas por los desbarrancamientos en la zona del Cristo Pescador de la ciudad de Diamante, cerca del río Paraná."Los vecinos tomaron esa autodeterminación en base al conocimiento empírico que tienen de la zona porque saben del fenómeno de la grieta y conocen en lenguaje del río Paraná y sus barrancas", confirmó a, el ingeniero Luis Gaitán."Volvieron las familias cuyas casas están intactas, que no se vieron afectadas por las grietas, y en algunos casos son los jefes de familia los que permanecen en las viviendas, no los niños", indicó.El especialista, comentó que "a entender de los pobladores, es poco probable que la barranca se mueva porque los movimientos se producen en forma periódica, hasta que queda en un equilibrio inestable". "Entonces, vuelven tranquilos", indicó.Sin embargo aclaró que los traslados se vieron interrumpidos en los últimos días por las intensas precipitaciones que afectaron a la región.Es que desde el sábado hasta este martes, se registraron unos 240mm de lluvia caída en la localidad de Diamante."Las intensas precipitaciones afectaron a los barrios Belgrano, San Martín y algunas áreas de Strobel. Además, la zona del campo Martín Fierro donde se realiza el Festival de Jineteada registró algunos socavones y cayó uno de los tapiales", indicó a, el responsable de Servicios Públicos de la Municipalidad de Diamante, Sergio Geuna."Se estuvo trabajando junto a Bomberos para la limpieza de desagües y drenajes naturales de barrios", explicó.En relación a la zona de los deslizamientos donde se encuentra el Centro San Roque y el Cristo Pescador, distante a unas siete cuadras del casco histórico de la ciudad, el funcionario municipal comentó que "algunas familias del barrio Urquiza volvieron a sus hogares bajo su consentimientoporque sobre la barranca no hubo mayores movimientos"."Se mantienen las guardias mínimas en ese barrio y se los provee de asistencia a través de Desarrollo Social, Servicios Públicos y Bomberos", indicó al respecto.La zona de la falla de 130 de extensión y más de dos metros de longitud se encuentra sobre la barranca que se ubica en la zona donde está el Cristo Pescador, distante a unas siete cuadras del casco histórico de la ciudad.