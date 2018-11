Se socavó un sector de la obra en acceso Alfonsín a la ciudad de Crespo

Inconvenientes advertidos en la obra de remodelación del acceso Pte. Raúl Ricardo Alfonsín, en la ciudad de Crespo, preocupó a algunos vecinos. El secretario de Obras Públicas y Servicios Urbanos, Juan Diego Elsesser, explicó: "Habilitamos la circulación vehicular, pero faltan hacer los puentes peatonales, las veredas y el resto de la obra. Esa zona que se ha bajado, se ha socavado por la intensa lluvia, es justamente donde resta hacer la obra complementaria, que la estaríamos siguiendo en el día de mañana. Va un puente peatonal en esa zona"."La obra no se inauguró, lo que queríamos es que la circulación del tránsito se pueda habilitar para la FNA, para tener una circulación segura y cómoda, como la tuvimos este fin de semana. Por eso también se habilitó el sector peatonal, para que la gente no camine sobre la calzada vehicular", indicó Elsesser y agregó: "Ya estuvimos verificando la obra y no tuvo mayores inconvenientes. Es una bajante lateral a una veredita, no es el hormigón de circulación vehicular, sino un paso para la gente. Cuando hagamos la loza de los puentes y la unamos con la vereda existente, se va a solucionar el problema".En cuanto al panorama actual y la proyección a corto plazo, el funcionario municipal comentó a FM Estación Plus: "La circulación vehicular se va a mantener. Hemos puesto unos conos al terminar la vía peatonal, para que la gente tenga cuidado, pero mañana ya seguiremos con la obra de infraestructura de las losas y se va a solucionar el inconveniente"."Quédense tranquilos los crespenses, que no es una gran pérdida", enfatizó Elsesser, dando cuenta además: "La compactación no está terminada, sólo la parte de circulación vehicular. En el sector de las veredas peatonales, tenemos que compactar, hacer la loza, columnas y demás. Nos hubiese gustado que ya esté listo, pero justamente no pudimos inaugurar la remodelación, porque eso lleva tiempo y estamos haciendo los trabajos en los plazos que requieren. Sólo habilitamos la circulación vehicular", reiteró y continuó: "La obra no está terminada, ni mucho menos, falta mucho para eso. Donde hubo inconvenientes, tenemos que irnos un metro y medio aparte de la calzada para hacer el cruce peatonal. Tenemos que terminarlo. Hay que hacer un puentecito del otro lado, zócalos, veredas. Pueden llegar a pasar estas situaciones, que con poca lluvia pasan desapercibidas y con lluvias como las que hubo se notan más, como ahora, pero no es algo preocupante para los que estamos en obras", ratificó el funcionario.