Advierten aumento de casos de resistencia bacteriana por mal uso de antibióticos

Los casos de resistencia bacteriana "vienen aumentando paulatinamente" en Argentina por el mal uso de antibióticos, aseguró el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Lautaro De Vedia, al conocerse un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que alertó sobre el consumo de estos fármacos a nivel mundial.



La OMS, con información de 65 países, reveló que existen "amplias diferencias" en el uso de antibióticos a nivel mundial, donde en algunos lugares "probablemente están abusando" de estos fármacos, "mientras que otros pueden no tener suficiente acceso" a estos medicamentos vitales.



"En nuestro país la situación es compleja. No hay una venta ordenada de antibióticos. No hay control, si bien se debieran vender con receta. Se estima que hay un consumo alto y el problema es que eso es una de las razones del aumento de la tasa de resistencia de las bacterias", explicó De Vedia a Télam.



El infectólogo aseguró que "si no se usan los antibióticos adecuadamente tienen un efecto, no es gratuito. El consumo innecesario es perjudicial", agrego.



Y precisó que "paulatinamente vemos un aumento de casos de resistencia bacteriana, sobre todo en las terapias intensivas".



La Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, explicó en su web que "la resistencia a los antibióticos trae como consecuencia que los medicamentos utilizados para curar las infecciones, aún las más comunes, dejen de ser eficaces".



"Las infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos son más difíciles de tratar y curar, y pueden afectar a cualquier persona", advirtieron.



Por eso, desde la Secretaría que conduce Adolfo Rubinstein, recomendaron "utilizar antibióticos únicamente si los receta un médico o un odontólogo, seguir las indicaciones en cuanto a duración del tratamiento, dosis y horarios de toma, y no usar antibióticos que hayan sobrado ni compartirlos con otra persona".



Del 13 al 19 de noviembre se celebra la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, para que los países realicen actividades para alertar sobre el consumo de estos fármacos.