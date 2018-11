Hacinamientos: Hubo nuevos operativos pero aún no localizan al contratista

Detectaron que un grupo de 28 personas provenientes de Misiones, Corrientes y Chaco (25 hombres y 3 mujeres) conviven en evidentes condiciones de hacinamiento en una vivienda de calle Teniente Ibáñez al 800, en Concordia.Fue tras una publicación periodística de. Luego de la divulgación de las imágenes, una comisión -integrada por funcionarios municipales, delegados del Ministerio de Trabajo y policías- constató "el incumplimiento en las normas básicas de seguridad" para los trabajadores del arándano en esa localidad.Y continuó: "Los baños no estaban en condiciones, no había una cantidad necesaria de metros cuadrados para que estén alojados ese número de personas; no había seguridad eléctrica y faltaba cielo raso en las chapas"."Vamos a realizar acciones penales por la falta de condiciones dignas para alojar a estas personas que se encuadran en el delito de reducción a la servidumbre", adelantó Delgado.El funcionario detalló que en "calles Gregoria Pérez y Feliciano se detectaron dos viviendas contiguas habitadas por 15 y 12 personas respectivamente en mejores condiciones que la anterior y el contratista fue identificado, figurando en el padrón de empresas de servicios".Mientras que en calle Guarumba, entre Odiard y Larocca, un total de 30 trabajadores correntinos denunciaron que viven en condiciones infrahumanas y que hace una semana que no cobran sus haberes. "Estamos peor que en un penal", dijo uno de los trabajadores a"En una sola pieza vivimos 30 hombres; somos todos de Virasoro Corrientes, el contratista es un hombre de apellido Miranda y nos trajo hace una semana, trabajamos y todavía no nos pagó, en un penal estaríamos en mejores condiciones", aseguró.Los trabajadores mostraron que tienen un solo baño para los 30 hombres, quienes prefieren hacer sus necesidades en el patio, carecen de duchas y se mojan con mangueras. La situación de estas personas es al límite. "Hay algunos que están sin comer. Nos prometieron cosas que no cumplieron", denunciaron.En la noche de este sábado, la Municipalidad y Provincia realizaron un nuevo operativo en el marco de la continuidad de las acciones para controlar las condiciones en la que se encuentran los trabajadores de la cosecha del arándano.En ese tercer caso, en una vivienda de calle Guarumba y Paula Albarracín de Sarmiento se detectaron 26 personas, todos hombres mayores de edad, "viviendo en condiciones insalubres, sin baño en buen estado, ni heladera o sistema de refrigeración y condiciones edilicias peligrosas", detalló Delgado.Ante esta situación de vivienda en la que se encuentran los trabajadores "vimos que se ha reducido a servidumbre a los trabajadores y se detectó al contratista, que aparentemente se repetiría siendo el mismo en varios de los operativos que realizamos". Por este motivo, "iniciaremos las acciones en sede judicial que correspondan", indicó el funcionario.