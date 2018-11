Supuestos malos tratos en cárcel de Victoria: Un interno pidió no ser trasladado

Policiales La justicia interviene ante supuestos maltratos en el penal de Victoria

El padre de un interno alojado en el penal de Victoria denunció que, en base a lo que le había manifestado su hijo,. Además, abundó enEl hombre había brindado sus declaraciones durante una entrevista radial a un medio de Nogoyá.El objetivo fue supervisar y controlar todo el manejo interno del Penal, hablaron con efectivos e internos para conocer la versión de lo que se planteaba en la denuncia. También se dio intervención al Fiscal de turno para que intervenga en la investigación de la causa, especialmente en relación con el interno que estaba mencionado en la denuncia del familiar. Además, el audio de la entrevista en cuestión quedó en poder de la magistrada para su evaluación, según publicóAl respecto, el director del Penal, Prefecto Fabián Marcelo Francisconi, explicó aque la causa por la denuncia mediática de alguien que se identificó como padre de un recluso, está en la órbita de la fiscalía local y según dijo, desde la Unidad Penal aportaron toda la información solicitada.Francisconi aseguró que la investigación se centra en un solo interno, sin que esto involucre al resto de la población carcelaria. Agregó además, que la Dra. Bértora estuvo recorriendo los pabellones y en diálogo con los internos no recibió ningún reclamo al respecto.Según el responsable de la cárcel de Victoria,Para Francisconi, el tema no tiene la entidad que se le ha dado de acuerdo a lo que pudo averiguar, publicóEn tanto, el fiscal de Victoria, Eduardo Guaita, explicó que las demandas de los internos están referidas a cuestiones relacionadas a la forma en que están cumpliendo las condenas, a problemas de servicios como provisión de agua y limpieza, entre otros, pero no por otras cuestiones.Con respecto a la denuncia concreta sobre maltrato o apremios, a la luz de la evidencia, en principio las calificó de. Si bien los planteos son de peso, señaló que tomó declaraciones al interno, de apellido Pérez, que es mencionado en la entrevista que hacían al padre denunciando a funcionarios de la Unidad Penal., al momento de hacerle preguntas concretas sobre las afirmaciones de su padre.El fiscal señaló que tampoco está corroborado por algún elemento objetivo y las pericias no reflejaron estas acusaciones.La Jueza de Ejecución de Penas hizo revisar a Pérez, porque en la entrevista telefónica se hacía referencia a lesiones, con resultados negativos porqueDe todas maneras se siguen las investigaciones y especialmente la conducta de algún funcionario relacionados a hechos concretos, sobre los que oportunamente la Justicia se expedirá.según el magistrado, ya que según ratificó, "hay filmaciones que fueron tomadas por las cámaras internas del penal, que no demuestran la participación de funcionarios de la Unidad Penal en el hecho".