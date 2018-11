El drama de la turista argentina que sufrió un ACV en Tailandia

El 1° de noviembre un dolor de cabeza insoportable terminó de la peor manera. Sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), por lo que debió ser trasladada de la isla de Koh Phangan al Bangkok Hospital, en la isla de Ko Samui.



Allí los extranjeros deben pagar por la atención médica. Laura Daniela González Preuss es de Misiones, pero reside en España, donde estaba nacionalizada. Según cuentan sus familiares, ya fue operada dos veces, pero no despierta. "Ayer tuvo fiebre y el hospital nos pide que paguemos, nos están persiguiendo, llaman a cada rato. Sale alrededor de 100 mil pesos el día de internación", le contó Alejandra, una de las hermanas de Daniela, a TN.



Claudia es otra de las hermanas de Daniela. En Posadas, junto a su mamá, están viviendo horas de terror. "Al principio se creía que era un ACV hemorrágico, tuvo un aneurisma y mediante una angiografía le descubrieron un tumor cerebral...", explicó, quien detalló que actualmente están en Tailandia sus hermanos Javier y Alejandra.



"La intervención quirúrgica se hizo, costó mucho dinero y como ella no tiene seguro médico, se debió juntar plata mediante colaboraciones y ayudas grupales que iniciaron sus amigos de España. Hasta ahora se gastó 1 millón de pesos. Queremos es traerla a Misiones, eso es lo que queremos", aseguró en diálogo con medios de Misiones.



Su hermana Claudia también contó que cuando Daniela iba a comenzar la facultad, decidió irse a Inglaterra, no le gustó y luego viajó a España. Finalmente consiguió la nacionalidad española y estuvo trabajando en turismo. Luego se fue de vacaciones a Tailandia, donde conoció a argentinos que tenían emprendimientos y buscaba quedarse allí.