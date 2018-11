WhatsApp eliminará chats, fotos y videos a partir del 12 de noviembre

A partir del 12 de noviembre, WhatsApp eliminará todos los mensajes y archivos multimedia que estén almacenados en Google Drive y no se hayan actualizado en un año.



El servicio de mensajería ofrece la opción de hacer copias de seguridad para que la información quede guardada en la nube y no se pierda, por ejemplo, al cambiar de móvil.



Ahora bien, quienes hayan omitido actualizar esa copia de seguridad en el último año las perderán por completo ya que la plataforma las borrará de Drive.



Para evitar esto, hay que actualizar el back up. ¿Cómo hacerlo? Aquí, los pasos a seguir:



-Hay que ingresar a WhatsApp y allí presionar en el menú de configuración.

-Luego seleccionar Ajustes/Chats

-Y luego ingresar a Copia de Seguridad

-Dentro de Copia de seguridad hay que presionar donde dice Guardar en Google Drive y elegir alguna de las opciones mencionadas allí.

-En caso de que nunca se haya hecho una copia de seguridad, entonces hay que ir donde dice cuenta y seleccionar el correo que se quiere vincular a WhatsApp.



Otra novedad que llega a partir del 12 de noviembre es que esas copias de respaldo de WhatsApp ya no ocupará espacio en la nube de Google Drive, según informó la compañía a través de un comunicado.