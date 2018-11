Cumplió 8 años y no quiso regalos: pidió alimentos para donar

Ernestina cumplió 8 años y esta vez decidió festejarlo de una manera muy particular: no quiere regalos ni juguetes, sino alimento no perecedero para ayudar a un comedor en Santa Rosa de La Pampa al que concurren unas 80 personas en situación de calle.



"Es una niña con muchísima sensibilidad. Su decisión nació cuando vio un niño con sus zapatillas todas rotas y me preguntó cómo lo podíamos ayudar, fue ahí que empezó a atar cabos para hacerlo y se le ocurrió que en vez de regalos para su cumple, que lo festejará el sábado, iba a pedir a sus compañeritos un alimento no perecedero", indicó su mamá, María Laura.



María Laura contó que la pequeña va a segundo grado y tiene dislalia y dislexia, pero que está "totalmente integrada con sus compañeros".



La niña es hija única y la decisión fue de ella, al ver necesidades en diferentes barrios.



"De hecho nosotros vivimos en un barrio muy humilde, mi esposo y yo somos empleados de Salud Pública de la provincia", relató su mamá, quien destacó que le inculcaron "siempre esos valores".



Sobre su festejo, Ernestina pidió a su madre: "En mi cumple no quiero regalos mamá, quiero que lleven comida como arroz, azúcar y fideos".



La pequeña anhela juntar mucho alimento no perecedero para ayudar a un comedor de General Pico que se llama La Casa de la Diversidad, a la que asisten unas 78 personas, "muchas de ellas adultas y niños, que están en situación de calle", aclaró la mujer.