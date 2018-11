En Gualeguaychú, el 12 % de usuarios no puede pagar la factura de luz a término

El gerente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, Alfredo Darré, reveló que con respecto a octubre del año pasado el consumo de energía en la ciudad cayó un 10 por ciento, lo que atribuyó a un "ahorro forzoso", y al hablar sobre las dificultades para pagar la luz, puso el ejemplo de una vecina que pidió un crédito para pagar la factura. Precisó que de 35.000 usuarios residenciales, 3.854 abonados, ha refinanciado su deuda.



Darré explicó que "la situación es compleja porque antes lo era porque no teníamos tarifa y ahora la tenemos en exceso. Por eso se hace muy complicado para el usuario residencial y para el gran consumidor abonar la factura de energía. He atendido a una vecina abonada que me informó que ha tenido que solicitar un crédito para pagar la factura, lo cual demuestra lo angustiante que es la situación para muchas personas".



Asimismo puntualizó que "también para la cooperativa se le hace difícil porque los costos de nuestros insumos se han ido muy arriba, la energía que recibimos del mercado mayorista también ha sufrido un incremento muy importante. Este mes, entre peaje y energía estamos pagando 54 millones de pesos, que es dinero que se va de nuestra ciudad".



Según reveló el Gerente de la Cooperativa Eléctrica, "este panorama se ido agudizando en los últimos tiempos. En junio comenzó una baja en el consumo, para llegar a los meses de septiembre y octubre donde se advierte un decaimiento del 10,1 por ciento en el consumo de energía facturada con relación al mismo mes de 2017. Es evidente que se ha producido un ahorro forzoso de los usuarios tanto particulares como industriales".



Darre mencionó además que "de 35 mil usuarios residenciales que tenemos, 3.854 han refinanciado su deuda, lo que significa que casi un 12 por ciento de abonados que no pueden pagar la factura a término".



Finalmente refirió que "este año nos preparamos para aumentar en un 50 por ciento la capacidad de transformación para el Parque Industrial y prácticamente ese plus de ampliación no se está utilizando debido a una caída del consumo que es generalizada". (Radio Máxima)