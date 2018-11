Refugio alberga casi 300 perros y reclama mayor ayuda del Municipio

La perrera municipal no existe más. Hace diez años que la ONG Patitas tomó la posta en el predio provincial que se encuentra a pocos metros del ex Frigorífico Gualeguaychú. En ese momento eran 80 los animales, hoy son 280.



Allí, son seis las voluntarias que llevan adelante un destacable trabajo, todos los días, dejando de lado asuntos personales para atender las necesidades de los perros que llegan, muchos de ellos, en malas condiciones de salud.



Como pasa con otras temáticas, es una organización sin fines de lucro la que complementa el trabajo del Estado, insuficiente en muchos aspectos. Pero, ahora desde Patitas reclaman mayor ayuda de parte de la Municipalidad.



Hace cuatro años, el gobierno del entonces intendente Juan José Bahillo actualizó el subsidio mensual que recibe la ONG en 20 mil pesos. Pero el mismo no se ha vuelto a adecuar, ni a la inflación ni a las necesidades del refugio, que exceden ampliamente la compra de comida, en la que se gastan 15 mil pesos cada semana.



"No soy de las que piensa que el Estado no tiene que hacerse cargo. Los animales no son nuestros, ni de nuestros amigos, son perros de la calle", expresó Coqui Carbó, referente de la ONG, quien puso de manifiesto la "grave situación" que atraviesan.



"Hace diez años, en el mismo lugar funcionaba la caballeriza, había un solo canil grande y los perros estaban atados a chatarras o partes de autos. En este tiempo mejoramos sustancialmente el lugar, hoy tenemos casi 90 caniles, y todos son de dimensiones generosas, y los perros están separados por carácter", describió.



Hace poco menos de un mes, desde Patitas se presentó una nota en el Municipio pidiendo la actualización del subsidio percibido, ya que las diferentes acciones que llevan a cabo, como la feria americana o la venta de comida, resultan insuficientes para dar respuesta al mantenimiento del lugar y el de los animales que allí viven.



"Hoy adjuntamos facturas de lo gastado y documentación para que el Municipio sepa la inversión que demanda este trabajo", contó Carbó, al tiempo que se mostró optimista en cuanto a la respuesta al reclamo luego de la charla que mantuvo con el intendente Martín Piaggio para ponerlo al tanto de la situación.



Sin veterinario



Más allá de la actualización del subsidio, llama la atención que Patitas no cuente con la asistencia de alguno de los tres veterinarios que tiene el Municipio. "Cada atención veterinaria se nos cobra como a un particular. Y no apunto a los veterinarios que cobran su trabajo por lo que vale. Pero si se nos ayudara en ese aspecto, al menos, nos aliviarían un poco los gastos", consideró la responsable de Patitas.



Aunque en este sentido no se mostró muy optimista. "Hace dos años le estamos pidiendo a (Juan Pablo) Sack, responsable de Veterinaria municipal, que nos ayude con los antiparasitarios, pero los perros nuestros están llenos de parásitos porque es un producto caro y no lo podemos comprar. Cómo no te va a dar bronca que después veamos en los diarios las campañas de vacunación y desparasitación que se hacen desde Veterinaria", apuntó Carbó sobre las iniciativas oficiales que se llevan a cabo dos veces por semana en diversos puntos de la ciudad. Y agregó: "el 60% de esos animales que se atiende en el barrio termina en Patitas".



"¿Por qué se castiga a un refugio como nosotros, que no tenemos ningún tipo de fines de lucro?", se peguntó la proteccionista que espera una respuesta a la crítica situación. (El Día)