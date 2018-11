Superclásico, la argentinidad en la cancha

"Si mantengo un mensaje de anti-Boca, nunca voy a reconocer como hincha de River, que nos ganaron bien"

Gustavo Giaccinti es Profesor de Educación Física

"El fútbol es política, porque es poder"

Carlos Damonte, Jefe de redacción de UNO

"El argentino es pasional en general"

Fredy Monjes, presidente de la Filial de River

"Se discute poco de fútbol, se habla más de todo lo que lo rodea"

Javier Werner, periodista de Elonce.com

"El fútbol es pasión y un fenómeno social"

Danisa Todoro, estudiante de periodismo deportivo

La opinión de los panelistas

Pensar en el fútbol e intentar explicar los sentimientos que genera, nos remite casi siempre a frases hechas o letras de canciones de las hinchadas que ya forman parte del folclore argentino. El fuerte anclaje en nuestra cultura popular que tiene este deporte desde sus orígenes, convierte al fútbol en parte de nuestro ADN.En este punto, es imposible separar el fútbol de los medios de comunicación que deben vender este espectáculo como un producto, para que sea consumido, produzca voluminosas ganancias y que la pelota siga rodando.Y si ponemos en perspectiva la dura realidad económica que estamos padeciendo los argentinos:, con vasta experiencia en enseñar fútbol a chicos. En El Ventilador destacó que "con la institución que yo presidía hemos jugado un montón de finales y desafíos, con el clásico rival de la Liga Paranaense, que tenía esa presión de ser una final y el deseo de querer ganarla.y automáticamente se olvidaba del resultado".. Si yo mantengo en mi casa un mensaje permanente de anti-Boca, nunca voy a reconocer como hincha de River, que nos ganaron bien. Tengo que darles la posibilidad a mis hijos de que me escuchen decir `la verdad es que Boca nos superó`. `Tuvimos esta y la otra posibilidad, no la aprovechamos, pero Boca estuvo mejor parado`. Es todo es cuestión de educación", dejó en claro.Asimismo planteó: "Cuando manejas chicos más chicos, el que está detrás del alambrado cree que es más fácil con ellos. Pero creo que hay que mantener el humor, el ánimo, las ganas, la táctica. Lo que tenemos que hacer es educar, mantener una táctica cuando son más chicos. Debemos dedicarle tiempo a hacer reuniones con los padres, tirar mensajes a través de grupos de las redes sociales, una opinión por ejemplo, donde el padre, de a poco lo va incorporando: el padre es más eufórico cuando el hijo es más chico y la euforia se va calmando con el paso de los años; el chico se lo va pidiendo".: se hubiese podido llevar todos los profesores con las inferiores de Newell`s y Central, para que hinchen. Le hubiésemos podido dar la posibilidad a esos chicos de ver un clásico sin violencia", resaltó. En el mismo sentido consideró: "Los que piensan bien somos mayoría, lo que pasa es que los que piensan mal sacan pistolas, tiran?"., indicó: "Gobierna la agenda informativa este partido y las cuestiones de fondo, importantes, pasan a segundo plano. Esto, hablando del punto de vista de los medios que gobiernan la agenda a nivel nacional"."En los contenidos digitales se percibe eso, un contenido vinculado al clásico del sábado, marca bien. Hay público para todos, hay uno más de tribunas, otro más intelectual. Está repartido como cualquier medio", aseveró.A su vez destacó: "Otro aspecto tiene que ver con que, los que tenemos algunos años más en el oficio, el periodista de policiales y el periodista deportivo como que era clase B, estaba al fondo de la redacción. Esto desapareció y hoy están `adelante`"."En nuestro medio hay un compañero que se dedica a seguir Patronato, tiene el deber de saber todas las novedades, saber la agenda y demás; es el que más concentrado está en la pelota, pero hay un equipo detrás, esto es un complemento pero te ofrece otra mirada.".Asimismo puntualizó: "Durante los gobiernos de Perón, Racing salió campeón siempre. Yo creo que Cristina Kirchner no hizo nada para que Gimnasia salga campeón, pero después haciendo un repaso, no estuvieron ajenos al tema fútbol. Cuando se negociaba con Grondona, se daban poderes confrontados, él se le animaba a cualquiera, eso es poder".Y en relación a lo local aseveró:"Para mi uno es hincha de un solo club.Patronato ha trascendido. Cuando yo era chico, los clubes de Paraná eran Belgrano, Sportivo, Peñarol y `el Gato`. Patronato era uno más", consideró.Además, dijo que "a esa identidad no se la va a consolidar jamás, en la medida en la medida en que vos justifiques la doble camiseta"., dijo que ""."En el Tablón soy una persona, como padre soy otra.Como hincha soy muy pasional, soy enfermo de la fiesta, del carnaval, no me gusta la violencia, pero me encanta el folclore. Entiendo todo. C", indicó.Comentó que "hace muchos años hicimos prueba de jugadores, no había ni celulares. Vino César Laraignée. Lo fui a buscar a Santa Fe por las dudas, me llama y me dice que el avión no salió por el clima. Volví al Ceberpa donde 300 chicos esperaban por la prueba. Les tuve que explicar la situación y con los rostros que vi ese día dije que nunca más iba a hacer prueba de jugadores. Estuve 10 años sin hacerlo".Por otra parte, dijo que ""."En mi casa se respira color rojo y blanco, lo único prohibido es el amarillo. Mi hijo de 9 años es enfermo de ir a la cancha, la más chica no. Ella le dijo a su seño que no le gustaba Boca. La seño le dijo que ella era de Boca y mi nena le dijo que igual la quería. Siempre la eduqué para que no sea antiboca", comentó.Consideró que "somos un público bastante fácil porque consumimos todo lo que el mercado nos ofrece."., consideró que "Los canales nacionales estaban más preocupados en tratar de decir que el presidente de Boca no tenía la culpa de que no alcanzaran las entradas para todos los hinchas que en analizar el partido.".También hay que tener en cuenta que una palabra de más puede volverse en contra de quien quiere utilizarlo a favor", agregó.Por otra parte, indicó que "Tiene que ver con la identificación de lo local. Hablé con un hombre de 70 años que me dijo que es de Racing desde siempre, pero vive a dos cuadras de Patronato y por eso también era hincha del Rojinegro"., señaló que "A partir de eso empecé a descubrir muchísimos deportes que me atraparon"."Hay muchísimos prejuicios todavía respecto a las mujeres y el fútbol, mucho más social que en lo laboral.", remarcó.En ese sentido, dijo que "Me gustaría hacer el detalle del fútbol, hablar, contar sobre el juego pero también sobre lo que pasa atrás, como fenómeno social. Me gustaría indagar más en la parte de la persona".Sobre Patronato, dijo que "los simpatizantes queremos que le vaya bien al equipo de la ciudad y nos identificamos con el Rojinegro a pesar de los otros colores de los que seamos hinchas.".destacó: "Hablamos de lo que nos genera un Boca ? River, pero en Paraná, tenemos un equipo de Patronato. Se puede ser de Patronato, pero también de Boca o de River"."¿Qué nos pasa a los argentinos que dejamos de prestar atención a otras cosas interesantes, cuando hay un partido que nos gusta. Ya no nos interesa más nada de la política, de lo económico?.porque llega el partido", aseveró.hizo hincapié en que "loes educadores siempre afirman que es más difícil tratar con los padres que con los chicos. ¿Qué le pasa por la cabeza a ese padre para meterle tanta presión al chico?, ¿se puede entender como si ese padre es un frustrado?se preguntó "porque esto pasa en el fútbol y no en otros deportes con la misma intensidad"., indicó que "el fútbol es poder y por eso la decisión de la política de llevar a jugadores como por ejemplo, en Paraná, Bértoli que es concejal. El fútbol atraviesa todos los sectores sociales. La gente canaliza y manifiesta un montón de cuestiones personales cuando mira un partido. También creo que se subestima a la gente pensando que por un partido se tapa todo un escenario político"., señaló que "eventos como este le vienen muy bien al gobierno. La dirigencia de los clubes tiene estrecha relación con la política. El presidente de San Lorenzo está por ser candidato a jefe de gobierno porteño. Cuando Macri lanzó su candidatura a presidente decía que lo conocían en las provincias del norte por haber sido presidente de Boca"., indicó que "el fútbol además de ser un factor de poder, también es un hecho cultural. ¿Por qué Diez empresarios multimillonarios no vinieron y quisieron poner de moda una liga de cricket? Porque hay una única pasión que es persistente y construida por los dirigentes e hinchas"., opinó que "el fútbol lo que tiene es una cuestión económica. Si los chicos que juegan salen buenos jugadores tal vez salvan a una familia entera. Discutimos sobre el Boca-River pero en Rosario la violencia es peor. En Paraná todos los que apoyábamos a Patronato queríamos ir a la cancha y pero te insultaban por ser de otro equipo. Yo no voy más".