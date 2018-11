En Nogoyá preparan una caminata contra la contaminación

Organizan una caminata que será el sábado 10 en Nogoyá, a partir de las 10.30. El objetivo es el de concientizar a la gente sobre la importancia de tener hábitos saludables y para pedir que se termine con la contaminación en la ciudad.



Antonio Fabián Silio, comentó a Elonce TV que "queremos que la gente se manifieste hacia las autoridades. No estamos de acuerdo con decisiones que se toman y hay muchos casos de contaminación".



"Nosotros estamos pensando en preservar nuestra vida lo más posible. No queremos esperar a 10 años a que haya problemas de salud en nuestra ciudad".



Por su parte, Graciela Domé, dijo que "denunciamos la habilitación de empresas que no tienen los certificados como corresponde y no se hace el tratamiento de efluentes de esas empresas. Estoy con una empresa, Gaia, que se supone que fue habilitada para la producción de fertilizantes pero nunca produjo nada. Siempre se tiraron residuos peligrosos, algo comprobado por Medio Ambiente de la Provincia. Durante siete años no pasó nada".



"Nosotros no podemos vivir, no crece una planta donde riegan lo que tiran, nos transformaron en basural ajeno. En 2016 le dieron a los municipios la facultad de habilitación, pero las empresas ya están instaladas", agregó.



En ese sentido, manifestó que "no tienen aptitud de suelo. Están instaladas en lugares donde hay arroyos, se contamina todo. No hay un lugar grande. Lo que tiran es acumulativo en el suelo y filtra a las napas de agua. Nosotros no sabemos cómo están las napas de agua, porque los informes que dan son los de ellos mismos". Elonce.com