Con aerosol, le pintó a su perro los colores de Boca

En la previa a la histórica final que disputarán River y Boca por la Copa Libertadores, la localidad santafesina de San José de la Esquina está conmocionada por el acto que cometió un hincha xeneize. Se trata de uno de los carniceros del lugar, quien pintó con aerosol a su perro con los colores azul y oro y también le agregó la palabra "Boca" en una parte del cuerpo del can.Según contó a Rosario 3 Roxana, una voluntaria del Refugio Beloso, el miércoles por la mañana el carnicero bromeó que iba a pintar a su perro con los colores de Boca. "Pensamos que era una humorada. Cuando las chicas (voluntarias) vieron el perro le preguntaron por qué lo hizo y le pareció gracioso", señaló."Nos llamó la atención que haga esto, porque le gustan los perros. Desde ayer que no podemos encontrar al can. La pintura ya está seca, no queremos que le cause más daño", añadió."Desde anoche que se lo buscó en la casa del carnicero y en otros lugares y no lo pudimos encontrar", concluyó.Desde el Refugio Beloso publicaron en su página de Facebook: