Agenciero que vendió boleta ganadora del Quini 6 hizo un asado para los vecinos

Este miércoles por la noche la categoría "Mega Revancha" del Quini 6, con unos 140 millones de pesos en juego, hizo afortunado a un apostador en la provincia de Córdoba. La boleta había sido jugada en una agencia de La Falda.Con dos chulengos repletos de carne, el agenciero celebró la venta del número triunfador. Sobre el ganador, señaló que "se comunicó y aclaró que no es de la zona del Valle de Punilla, es un viajante que ocasionalmente compra en mi agencia".El agenciero contó además que "no podía creer" cuando observaba el sorteo y conoció que él había vendido el ticket ganador."El 10% me corresponde a mí, que serán un 1.400.000 pesos sin descuentos. Más este asado y lo que me restan, me quedaré con 500.000", bromeó.Vale recordar que los números que salieron ganadores en la Revancha del Quini 6 fueron: 00-01-06-07-09-16.