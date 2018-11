Por las lluvias

No es para alarmarse

Previsiones

En el verano

El río Uruguay alcanzó este jueves los 8 metros en el puerto de Concordia y comenzó a inundar algunas zonas bajas de la ciudad. Entes municipales y la Prefectura monitorean la crecida con datos certeros sobre el comportamiento de las aguas.Aldo Álvarez del Ente Costanera de Concordia, dijo aAnte dicha situación, el funcionario sostuvo que "estamos casi en los 8 metros y nos reunimos con el jefe de Prefectura, Ramiro Muller y tenemos el informe de la situación en el norte de la cuenca. Pero lo que se puede ver, es que en la cuenca media está en baja", afirmó aEl director del Ente Costanera sostuvo que si bien no se puede prever "el comportamiento de la naturaleza, pero si informar con datos certeros, para estar prevenidos y atentos", afirmó y agregó que "así que por ahora, estamos tranquilos y no es para alarmarse.En referencia a las previsiones para los próximos días, el funcionario municipal, aseveró que "por los informes que tenemos, no superaría los 8 metros en Concordia. Nosotros miramos los informes de la cuenca media, más precisamente, de Santo Tomé (Corrientes)En referencia al verano que se aproxima y el comportamiento del río Uruguay, desde el Ente Costanera, estiman que "habrá altas y bajas, pero teóricamente, no serían extensas, como tampoco alcanzaría los niveles de evacuación", indicó Álvarez a Elonce.